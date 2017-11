Waldshut-Tiengen Röhrende Sportwagen sorgen für Unruhe in der Waldshuter Innenstadt

Teils massive Lärmspitzen in der Innenstadt von Waldshut verursachen hochmotorisierte Autos mit lauten Auspuffanlagen. Während die örtliche Polizei wenig Möglichkeiten zum Handeln sieht, zeigt ein Beispiel aus Mannheim, wie gegen Krachmacher vorgegangen werden kann.

Knatternde und röhrende Auspuffanlagen hochmotorisierter Autos sorgen auch in der Waldshuter Innenstadt für Ärger. Laut Auskunft von Mathias Albicker, in Waldshut-Tiengen Sprecher des Polizeipräsidiums Waldshut-Tiengen, ist es jedoch schwierig, gegen die Belästigungen vorzugehen.

Lärm bedeutet Stress, zuviel Lärm kann nachweislich krank machen. Aus dem Grundrauschen des Verkehrs in Waldshut fallen immer wieder die Lärmspitzen von Autos auf, deren Auspuffanlagen teils extrem lauter sind als die anderer Fahrzeuge. Zu den Waldshutern, die sich über die Belastung ärgern, zählt der 75-jährige Friedrich Ziegler. Ihm fällt ein Phänomen auf, das auch aus anderen Städten bekannt ist: Vielfach jüngere Leute, im Fachjargon als "Poser" bezeichnet, machen mit hochmotorisierten Fahrzeugen und massiver Lautstärke auf sich aufmerksam nach dem Motto: „Schaut her, hier komme ich." Ziegler umschreibt diese Haltung als „die Mobilisierung des Testosteronspielgels, wenn man richtig draufdrückt". Der Pensionär ist häufig in der Waldshuter Innenstadt unterwegs. Er sieht ein Wachstum der Zahl hochpreisiger und schwer motorisierter Fahrzeuge, die durch die Innenstadt brausen. Ziegler: "Mir jagt es ständig den Puls hoch, wenn oft wie aus dem Nichts ein Motor aufheult und ein Auspuff mir die Ohren volldröhnt." Besonders in den Abendstunden, aber auch tagsüber, finden sich auf der Rheinstraße, der Wallgrabenstraße und der Waldtorstraße aufheulende Motoren mit knatternden Auspuffen wieder, so Zieglers Beobachtung. Auch Bewohner außerhalb der Innenstadt sind mit dem Lärm konfrontiert. Wenn die Boliden ihre Runden durchs Zentrum drehen, sorgt das Röhren der Motoren auch in den Randbezirken für unvermittelte Lärmspitzen.

Für die Verkehrspolizei sei es schwierig, die Krachmacher zu belangen. Dies meint Matthias Albicker, Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg in Waldshut-Tiengen. Er sagt auf Anfrage: „Es werden die Standgeräusche gemessen, dort liegen die Werte auch bei Autos mit Klappenauspuff im gesetzlichen Rahmen." Vermehrte Beschwerden über laute Autos lägen bei der Polizei kaum vor, bei Motorrädern sei der Sachverhalt anders. „Hier nehmen wir außerdem öfter Kontrollen vor, denn Motorräder sind technisch einfach zu manipulieren. Durch eine Sichtprüfung ist das schnell nachzuweisen." Bei einem Auto eine Manipulation zu entdecken, abseits des noch legalen Klappenauspuffs, sei für die Polizei nur durch nähere technische Überprüfung möglich. Aufwand und Ertrag lägen hierbei deutlich auseinander.

Dass es auch anders geht, zeigt unterdessen ein Beispiel aus der Innenstadt von Mannheim. Hier hat die Polizei bei speziellen Kontrollaktionen allein innerhalb von zwei Wochen 22 manipulierte Autos und drei Motorräder aus dem Verkehr gezogen. Bei der Maßnahme ging es auch um ein Phänomen, das in Waldshut ebenfalls auffällt: Die betreffenden Fahrzeuge sind nicht nur laut, sondern ziehen auch immer wieder ihre Runden durch die Stadt – ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, die besagt: "Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn Andere dadurch belästigt werden." Bei den gezielten Maßnahmen gegen die Lärmbelästigungen durch die "Poser" wirkte die Mannheimer Stadtverwaltung mit und appellierte an die Bevölkerung, Hinweise auf Krachmacher einzureichen.

Offene Klappe

Ein illegales Tuning des Auspuffs kann den Geräuschpegel eines Autos in den Lärmbereich eines Düsenjets bringen. Doch es sind nicht nur die frisierten Fahrzeuge, die laut sein können. Viele PS-starke Autos besitzen einen sogenannten Klappenauspuff. Einst aus der Tuningbranche stammend, haben die Autohersteller nach den ersten Markterfolgen die Produktion ausgebaut. Eine solche Anlage kann – meist in einem Sportwagen eingebaut – Abgase an den Schalldämpfern vorbei leiten. Das alles ist steuerbar, es ist der sogenannte Sportmodus für ein aktiveres Fahrerlebnis: Ist die Klappe auf, gibt es einen kräftigen Sound. Bleibt sie zu, schnurrt der Motor sanft. Das ist bisher noch legal, denn in der amtlichen Lärmprüfung blieb die Klappe bei den Fahrzeugherstellern unten. Der Grenzwert für ein leistungsstarkes Auto liegt bei 75 Dezibel, im Test wird dieser natürlich nie überschritten. Welcher Modus tatsächlich auf der Straße eingeschaltet wird, das ist dem Fahrer selbst überlassen. Die Europäische Union reagierte: Im Juli 2016 trat die neue EU-Lärmschutzverordnung in Kraft. Ein sprunghaftes Ansteigen der Lautstärke per Elektronik soll nicht mehr möglich sein. Zumindest bei neu zugelassenen Fahrzeugen.