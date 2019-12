von Herbert Schnäbele

Ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Konzert der Chorgemeinschaft Tiengen haben die nahezu 200 Besucher im voll besetzten evangelischen Gemeindesaal erlebt. Pfarrerin Susanne Illgner erläuterte in der Begrüßung die usprüngliche Terminplanung und Verzögerung bei der Kirchenrenovierung und sagte: „Dieses Konzert hätte eigentlich das erste Konzert in der neu renovierten Christuskirche werden sollen.“ Trotzdem freute sie sich über den guten Besuch im Gemeindesaal und wünschte den Zuhörern einen besinnlichen Abend.

Dankbar und mit großer Freude nahmen die Akteure des Adventskonzertes der Chorgemeinschaft Tiengen den lang anhaltenden Beifall des Publikums entgegen. Vordere Reihe, von links, jeweils mit Blumen oder Instrumenten: Chorleiterin Myri Turkenich, Hannah Marder (Klarinette), Marla Kopp (Oboe), Lena Ma (Querflöte), Teddy Ezra (Klarinette), Helena Walz (Querflöte), Martin Umrath (Klavier). | Bild: Herbert Schnäbele

Unter der Leitung von Myri Turkenich bot die Chorgemeinschaft unter dem Motto „Have You Seen The Star?“ zunächst drei Weihnachtslieder a capella, feierlich und klangrein vorgetragen. Beim vierten Lied „Licht ins Dunkel“ von Gerhard Track gab es ein kurzes Klaviervorspiel von Martin Umrath mit anschließender Begleitung des Chors.

Der Verein Die Chorgemeinschaft Tiengen ist ein gemischter Chor mit rund 40 Sängern. Das Repertoire reicht von klassischem Chorgesang über traditionelles Liedgut und Gospel bis zu Pop und Schlagern aus aller Welt. Dirigentin ist Myri Turkenich. Vorsitzende ist Marion Král, Kontakt per E-Mail (marion-reinhardt@gmx.net) oder unter Telefon 07751/91 86 29.

In einem harmonischen Zusammenspiel gaben Helena Walz (Querflöte) und Teddy Ezra (Klarinette) mit dem Allegretto aus dem „Duo op. 46 Nr.1“ von Kaspar Kummer eine Probe ihres beachtlichen Könnens.

Eine Kostprobe ihres beachtlichen Könnens boten Helena Walz (Querflöte) und Teddy Ezra (Klarinette). | Bild: Herbert Schnäbele

Im zweiten Liedblock präsentierte sich der knapp 40-köpfige Chor erneut feierlich und harmonisch klangvoll, jetzt zum Teil mit deutlicher Dynamik. Überaus rhythmisch erklang als drittes Lied in diesem Abschnitt „Angels Carol“ von John Rutter, das mit eindrucksvoller Tonreinheit in höchster Tonlage endete. Ausgefallene Klangbilder boten Lena Ma (Querflöte), Marla Kopp (Oboe) und Hannah Marder (Klarinette) mit zum Teil recht schwierigen Kompostionen von James Hook und Paul Harris. Schwungvoll und teilweise mit Klavierbegleitung erklangen im letzten Konzertteil wieder zwei traditionelle Weihnachtslieder rhythmisch präzise und mit kraftvollen Stimmen.

Ausgefallene Klangbilder und schwierige Kompositionen präsentierten (von links) Lena Ma (Querflöte), Maria Kopp (Oboe) und Hannah Marder (Klarinette) und ernteten heftigen Beifall. | Bild: Herbert Schnäbele

Besonders pointiert wurde außerdem das nicht einfache Stück „Jubilate“ von Johannes M. Michel interpretiert und meisterlich bewältigt. Immer wieder gab es nach den einzelnen Abschnitten heftigen Beifall vom Publikum. Nach dem kraftvollen „African Psalm“ von Patrick M. Liebergen fand das Konzert mit dem gemeinsam gesungenen „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ einen stimmungsvollen und zugleich emotionalen Abschluss mit erneut lang anhaltendem Beifall.