Waldshut Reifenstapel dämpft Aufprall nach Überschlag mit dem Auto

Ein Reifenstapel dämpfte den Aufprall eines Autos, das sich in der Waldshuter Schmittenau bei einem Unfall überschlagen hatte. Die beiden alkoholisierten Insassen konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Bei einem Unfall in der Waldshuter Schmittenau hat sich ein Auto überschlagen und kam nach einem dämpfenden Aufprall gegen einen Reifenstapel auf dem Gelände eines Reifenhändlers zum Stillstand. Der Unfall wurde der Polizei in der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr gemeldet. Nach Polizeiangaben kamen die jungen Insassen des Wagens, ein Mann und seine Begleiterin, zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. Beide seien deutlich alkoholisiert gewesen. Der 21-Jährige habe angegeben, am Steuer gesessen zu sein. Laut Ermittlungen der Polizei war der Audi auf der B 34 von Tiengen nach Waldshut unterwegs. In der Rechtskurve bei der Einmündung zum Grenzübergang sei der Wagen außer Kontrolle geraten und über den Fahrbahnteiler, die Gegenfahrspur, einen Grünstreifen und einen Rad- und Fußgängerweg gegen die Betonmauer der Reifenhandlung geschleudert. In der Folge habe sich das Auto überschlagen. Am Wagen sei Totalschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Zur Hilfeleistung und zur Bindung ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz.