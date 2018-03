Waldshut-Tiengen Region für Mitsprache beim Standort für das Atomendlager der Eidgenossen

Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee steht nun hinter den Forderungen der Kreise und Grenzkommunen an die Schweizer Regierung. Vor allem die direkte Grenznähe der gut sichtbaren Oberflächenanlagen für die Atom-Tiefenlager stößt den Politikern auf.

Die gesamte deutsche Region entlang der Schweizer Grenze möchte bei der Standortwahl für ein Atomendlager der Eidgenossen mehr Mitsprache. Auch der Regionalverband Hochrhein-Bodensee steht nun hinter den Forderungen der Kreise und Grenzkommunen an die Schweizer Regierung. Vor allem die direkte Grenznähe der gut sichtbaren Oberflächenanlagen für die Atom-Tiefenlager stößt den Politikern auf.

Besonders der Standort gegenüber von Hohentengen empört. Er wäre dem deutschen Wohngebiet – 500 Meter – näher als dem Schweizerischen, die Rechte der deutschen Seite dagegen sind von einer Mitentscheidung weit entfernt. Das gehe völkerrechtlich überhaupt nicht, stellte Landrat Martin Kistler im Planungsausschuss des Regionalverbands fest.

Die deutsche Seite habe in Bezug auf das Endlager bewusst auf Fundamentalopposition verzichtet und gebe der Sicherheit den Vorzug, auch wenn der Standort dann grenznah wäre. Dafür wolle man aber auch "eine Beteiligung auf Augenhöhe".

Stellungnahme an das Bundesamt

Die Stellungnahme an das Bundesamt in Bern erinnert an die von der Schweiz unterzeichnete Espoo-Konvention, die Staaten verpflichtet, mögliche Umweltauswirkungen über die Grenze hinweg möglichst frühzeitig zu untersuchen. Eine gesamthafte Umweltverträglichkeitsprüfung ist für das Projekt Tiefenlager bisher nicht in Auftrag.

Nach der Reduzierung der möglichen Standorte von sechs auf drei Flächen in der Schweiz blieben bekanntlich nur grenznahe Orte übrig: Zürich-Nordost, gegenüber Jestetten/Lottstetten, Nördlich Lägern, gegenüber von Hohentengen, sowie Jura Ost, südlich von Schweizer Laufenburg.

Auch der Regionalverband kritisiert, dass die mögliche Strahlenwirkung bei der Entscheidung nicht einbezogen wurde und dass die "Betroffenheit" der deutschen Nachbarn, die im Endeffekt auch Mitsprache und finanzielle Entschädigungen bedeutet, nicht ausreichend anerkannt wird.

Mit der Forderung nach mehr Mitwirkung verbindet Verbandsdirektor Karl Heinz Hoffmann den Wunsch nach einer zeitnahen Stilllegung der grenzna-hen Atomkraftwerke Beznau und Leibstadt sowie des Zwischenlagers Würenlingen. In der dritten Etappe der Standortsuche sollten deutlich mehr Vertreter von deutschen Gemeinden und Landkreisen mitsprechen können, fordert der Regionalverband Hochrhein-Bodensee.

Laut Lüder Rosenhagen (Grüne), der dem Technischen Forum Sicherheit der Schweiz angehört, gibt es in der Schweiz bisher noch keine Idee darüber, was mit dem radioaktiven Material in den künftigen Oberflächenanlagen konkret passiert, wo es nach der Anlieferung ins Tiefenlager gebracht werden muss. Auf Fragen höre man von den Verantwortlichen nur: "Wir machen uns darüber noch keine Gedanken, das kommt vielleicht in zehn Jahren auf uns zu." Er finde das sehr beunruhigend.

Der Ausschuss des Regionalverbandes folgte nicht dem Vorschlag von Albert Schmidt (SPD), der angesichts der Schweizer Haltung dafür plädierte, die Mitarbeit bei diesem Projekt zu beenden. "Entscheiden werden nicht wir, sondern das Schweizer Parlament und am Ende wohl das Schweizer Volk", stellte Landrat Martin Kistler fest.