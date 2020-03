von Susann Duygu-D'Souza

Die Waldshuter Innenstadt war am Dienstagmorgen fast wie ausgestorben. Ein paar Stunden später zur Mittagszeit waren nur wenige Passanten in der Fußgängerzone unterwegs. Fast niemand ging in ein Geschäfte oder trank in einem Café einen Cappuccino. Ladenbesitzer warten darauf, dass ihre Geschäfte offiziell geschlossen werden. „Wir fragen uns, warum die Regierung das jetzt nicht anordnet. Alle fahren eh auf Sparflamme, weil wir keine Kunden haben“, sagt ein Waldshuter Geschäftsmann.

Fast wie sonst: Lastwagen an Lastwagen reiht sich aus Richtung Zollabfertigung bis zum Grenzübergang in Waldshut. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Ein völlig anderes Bild gab es am Waldshuter Zollübergang. Dort reihte sich Lastwagen an Lastwagen, dazwischen vereinzelte Autos. Der Rückstau aus Richtung Zollabfertigung im Kaitle für den Warenverkehr war lang – kaum ein Unterschied zu üblichen Tagen. Auch aus Richtung Schweiz wollten viele Laster und Autos die Grenze passieren, doch die Polizei schickte fast alle Autos mit Schweizer Kennzeichen wieder zurück in die Schweiz.