von Uli Vieser

Im Rahmen der Projekttage, die an der Robert-Schuman-Realschule Waldshut jüngst durchgeführt wurden, wurde in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Tiengen der Popsong „Marry you“ von Bruno Mars aufgenommen. Unter der Anleitung von Musiklehrer Uli Vieser wurde das Lied einstudiert und im JuZ Tiengen aufgenommen. Der dortige Leiter Onur Harbelioglu gab den Schülern einen interessanten Einblick in die Welt des Tonstudios.