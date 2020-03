von Susann Duygu-D'Souza

Unter dem Motto „Gesicht zeigen – Stimme erheben“ finden in diesem Jahr rund um den 21. März die internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Geplant und koordiniert wird die bundesweite Aktion von der Stiftung gegen Rassismus. Zum ersten Mal dabei ist der Fachbereich Migration des Caritasverbandes Hochrhein. Die Integrationsmanagerinnen der Caritas Sarah Sprenger, Nadine Knoth und Katrin Huber bekleben dafür rund 1000 Brot-Tüten mit dem Aufdruck: „Rassismus kommt mir nicht in die Tüte“.

Hochrhein/China Autos werden desinfiziert, Restaurants und Schulen sind geschlossen: Bernd Bornhauser lebt in Peking und berichtet über die Maßnahmen gegen das Corona-Virus Das könnte Sie auch interessieren

Die Brot-Tüten gibt es dann bei der Bäckerei Küpfer. Sarah Sprenger: „Wir freuen uns, dass die Bäckerei Küpfer uns bei der Aktion unterstützt. So erreichen wir auch viele junge Menschen, weil sich die Bäckerei ja direkt im Schulzentrum in Waldshut befindet. Und bei Bedarf können wir auch noch einmal weitere 1500 Tüten bekleben.“ Rosmarie Küpfer: „Es ist wichtig, dass wir auf dieses Thema aufmerksam machen, gerade in der heutigen Zeit.“

Stark gegen Rassismus machen

Wie wichtig es ist, sich gegen Rassismus stark zu machen, wissen Sarah Sprenger und Nadine Knoth vom Fachbereich Migration. Sarah Sprenger: „Wir erleben immer wieder, wie Flüchtlinge hier mit Vorurteilen zu kämpfen haben, sei es bei der Wohnungs-, aber auch bei der Jobsuche.“ Sprenger weiter: „Es gab mal einen Fall, bei dem der Vermieter gegenüber der Caritas sein Wohnungsangebot zurück gezogen hat, als er hörte, wer dort einziehen soll.“ Und gerade deshalb seien auch die Wochen gegen Rassismus so wichtig, sagt Nadine Knoth. „Wir müssen auf dieses Thema die Aufmerksamkeit ziehen und hoffen, dass wir das mit unserem Projekt ‚Rassismus kommt mir nicht in die Tüte‘ schaffen.“

Das machen Integrationsmanager Seit 2018 gibt es das Integrationsmanagement in Waldshut-Tiengen. Die Stadt kooperiert hierzu mit dem Caritasverband Hochrhein. Die drei Intergrationsmanagerinnen der Caritas unterstützen dabei Geflüchtete im Rahmen von Einzelfallberatungen zur politischen und gesellschaftlichen Teilhabe. Außerdem organisieren sie auch unterschiedliche Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wie Informationsveranstaltungen in der Fußgängerzone oder in öffentlichen Kulturcafés und unterstützen landesweite Kampagnen wie „Platz für Asyl in Europa„.

Die Stellen der Migrationsmanagerinnen der Caritas wurden 2018 ins Leben gerufen. Die Stadt Waldshut-Tiengen kooperiert hierzu mit dem Caritasverband Hochrhein, um die Integration geflüchteter Menschen vor Ort zu fördern. Seither hat sich die Arbeit stark gewandelt. Sarah Sprenger: „Am Anfang ging es eher um die Soforthilfe und Existenz, heute helfen wir den Geflüchteten bei der Suche nach Arbeit oder eben nach einer Wohnung, unterstützen beim Ausfüllen der Formulare oder sind auch bei Behördengängen dabei. Weil wir gut vernetzt sind, können wir auch gut Kontakte vermitteln. Wo wir allerdings an unsere Grenzen stoßen, sind die psychologischen Probleme, vor allem bei Kindern, die jetzt langsam zutage kommen.“

Beuggen/Rheinfelden Vom Gnaden- zum Lebenshof: Kathrin und Christian Schindler bieten Tieren in Not ein glückliches Zuhause Das könnte Sie auch interessieren

Sie würden vor allem unter dem Erlebten leiden, wie Krieg und Flucht. „Sie haben Traumen, die behandelt werden müssen. Allerdings gebe es in der Region kaum Anlaufstellen dafür. „Und bei Kindern ist es noch viel schwieriger, denn die nächste psychologische Betreuung gibt es erst in Lörrach“, sagt Sarah Sprenger.

2200 Beratungsgespräche für 285 Familien

„Die meisten Menschen, die bei uns Unterstützung suchen, kommen aus Syrien und Afrika“, sagt Sarah Sprenger. Bislang wurden 285 Familien und alleinstehende Personen durch die Integrationsmanagerinnen erreicht. Insgesamt haben über 2200 Beratungsgespräche stattgefunden. Die Stelle der drei Mitarbeiterinnen war auf zwei Jahre begrenzt, wurde aber mittlerweile bereits um ein Jahr verlängert mit der Option auf weitere zwei Jahre. „Unser Ziel ist, dass wir irgendwann verzichtbar sind und die Geflüchteten unsere Hilfe nicht mehr benötigen“, sagt Sarah Sprenger.