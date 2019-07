von Justus-von-Liebig-Schule

Ihren Abschluss feierten jüngst die Absolventen der Altenpflegehelfer- sowie Altenpfleger-Klassen an der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut. Die Erfolgsquote war hoch: 25 Schüler freuten sich über die bestandene Prüfung in der Altenpflegehilfe, 39 gar in der Altenpflege. Der Preis der Bürgermeistervereinigung im Kreis Waldshut für die beste Altenpflege-Auszubildende ging dabei an Filippa Sitter. Damit ist das Seniorenzentrum Wutöschingen bereits zum zweiten Mal in Folge die Ausbildungseinrichtung, die die beste Auszubildende stellt.

Vor Eltern, Freunden und Anleitern aus den Einrichtungen dankte Schulleiter Thomas Gehr den Ausbildungsbetrieben. Besonders lobte er das Engagement und den Einsatz der Absolventinnen und Absolventen während der Ausbildung. Wenn man heute von Helden spreche, gelte dies auch für die Pflegenden, die sich für ihre Schutzbefohlenen oft auch gesundheitlich aufopferten, so Gehr. Im Gegensatz zu früher begegne man den Pflegern heutzutage aber mit Hochachtung und Respekt – nachzulesen sei dies etwa in den regelmäßigen Berufs-Rankings, wo Pflegende hinter den Feuerwehrleuten auf dem zweiten Platz rangierten.

Sehr persönliche Worte fanden die Klassensprecher aller drei Klassen zum Abschluss. Christine Sparing-Rotluff ging humorvoll auf die sprachlichen Umschreibungen in den Fächern Gerontologie und Psychiatrie ein, Isabel Ardore lobte die enge persönliche Beziehung zu den Lehrenden während der Ausbildung und Sebastian Prinz sowie Annika Ebi bedankten sich bei allen Unterstützern.

Ausgezeichnet: Preise erhielten die besten Absolventinnen der Ausbildung Altenpflegehilfe sowie Altenpflege. APH: Edina Schuler und Mateja Balazic-Kocon. BFA31: Filipa Sitter und Christine Sparing-Rottluff. BFA32: Susanne Binkert, Diana Seiler und Isabel Schmid.