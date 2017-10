Waldshut-Tiengen Prozess um Postbank-Überfall: Angeschossener Bankräuber wartete lange auf Rettung

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um den Postbank-Überfall in Waldshut standen die Schüsse der Polizei auf den 57-jährigen Täter im Mittelpunkt.

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um den Postbank-Überfall in Waldshut standen die Schüsse der Polizei auf den 57-jährigen Täter und die folgende Zeit bis zur Festnahme im Mittelpunkt. Dazu sagten die zwei Beamten aus, die auf den Täter feuerten. Zudem wurde vor dem Landgericht Waldshut der Mitschnitt des Handygesprächs abgespielt, das der schwer verletzte Täter nach den Schüssen mit der Polizei führte.

Die Polizisten, ein Mann und eine Frau, waren an jenem 21. April, als der Täter die Bankfiliale in der Straße Im Wallgraben überfiel, unter den ersten Einsatzkräften, die am Tatort eintrafen. Zu diesem Zeitpunkt sei ihnen nur bekannt gewesen, dass sich ein Mann mit Waffe in der Filiale aufhält, wie beide in ihren Aussagen schilderten. Nachdem sie eine Bankangestellte, die geflohen war, ins Innere der Filiale geführt hatte, sei ihnen bald klar gewesen, dass sich der Täter hinter einer Tür befinden müsse. Vor dieser postierten sich beide. Der Polizist hatte die Dienstpistole im Anschlag, seine Kollegin eine Maschinenpistole.

Kurz darauf öffnete sich die Tür, der Polizist sah etwas, das in seine Richtung zeigte und "eine Waffe sein musste". Daraufhin feuerte er sechs Mal, seine Kollegin fünf Mal. Daraufhin schloss sich die Tür. Der Täter wurde zweimal im Bauch und einmal im Gesäß getroffen. Er wurde später am Tag im Spital Waldshut notoperiert. Eine Kugel ist bis heute in seinem Körper. "Mein Mandat macht ihnen keine Vorwürfe", betonte Verteidiger Urs Gronenberg in Richtung der Polizisten.

Die Zeit nach den Schüssen wurde für den Täter jedoch zur Qual. Recht bald konnte die Polizei über Handy Kontakt zu ihm aufnehmen. Im mitgeschnittenen Gespräch machte der Angeklagte klar, dass er schwer verwundet sei, sich nicht mehr bewegen könne, alle Waffen weggeschoben habe und Hilfe benötigte. Die Polizistin am anderen Ende der Leitung stufte das ausdrücklich als glaubwürdig ein. Immer wieder schreit der Täter während des Gesprächs vor Schmerzen laut auf.

"Der stirbt uns hier weg und wir hören nur zu", beklagte sich die Polizistin in Richtung zugeschalteter Kollegen. Es dauerte rund eine Stunde, bis die Polizei den Angeklagten nach den Schüssen aus der Filiale holte und den Sanitätern übergab. Denn nachdem zwischenzeitlich bekannt worden war, dass der Täter vermeintlich auch Handgranaten mit sich führte – diese stellten sich später als Attrappen heraus – hatte die Polizei erst das Gebäude räumen lassen.

Keine neuen Erkenntnisse brachte die Befragung eines Angestellten und einer Kundin, die während der Tat in einem abgetrennten Raum der Filiale waren. Sie bekamen vom Überfall fast nichts mit. Am Montag wird der Stiefsohn des geständigen Täters vernommen, die Beweisaufnahme geschlossen und die Plädoyers gehalten. Das Urteil soll am Dienstag oder Mittwoch fallen.