Waldshut – Jede dritte verkaufte Brille in Waldshut kommt, so das Unternehmen, von pro optik, einem der drei Großen der Branche. Über 23 Jahre gibt es nun die Firma in der Kaiserstraße 55 in Waldshut. Seit Anfang des Jahres gehört die Niederlassung zur pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH Bad Säckingen. Geschäftsführer Stefan Ebler leitet darüber hinaus erfolgreich die Filialen in Lörrach, Schopfheim und Weil am Rhein.

Niederlassungsleiter Götz Franke über den Erfolg der Firma: „Durch die große Auswahl an Nulltarif-Fassungen, immer günstige Brillenangebote, unsere professionelle Beratung in Verbindung mit unseren zahlreichen Serviceleistungen wie, zum Beispiel die Geld-zurück-Garantie und Zufriedenheitsgarantie – durch all dies können sich unsere Kunden auf ein weitreichendes Rundum-Sorglos-Paket verlassen. Und das wissen unsere Kunden zu schätzen.“ Die Kollektion umfasst nach Angaben von pro optik über 2500 Brillenfassungen zum garantiert günstigen Preis. Darunter auch von namhaften Designermarken wie Boss, Tommy Hilfiger und Carrera, um nur einige zu nennen.

Das Waldshuter Fachgeschäft wurde in den letzten Wochen neu gestaltet. Besonderen Wert wurde auf die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre gelegt, in der sich die Kunden wohlfühlen und darauf, Wartezeiten in Zukunft zu minimieren und die Kunden optimal beraten zu können. Bei der Brillenanpassung und in der Werkstatt arbeitet das Fachgeschäft, nach eigenen Angaben, mit neuester Technologie. Aus der pro optik-Werkstatt in Waldshut gehen täglich viele handwerklich gefertigte Brillen an die Kunden. Durch ständige Weiterbildung überzeugen die Mitarbeiter nicht nur fachlich, sondern sind immer auf dem neuesten Stand, um die Kunden individuell beraten zu können.

Ein weiteres Plus bei pro optik ist das Allianz-Brillenversicherungs-Paket: Jede gekaufte Korrektionsbrille ist bei pro optik zwei Jahre lang weitgehend gegen Verlust oder Zerstörung geschützt. Und das Beste daran: diese Leistung ist automatisch beim Kauf enthalten. Damit nicht genug: Zusätzlich und natürlich auch ohne Mehrkosten, erhalten alle pro optik-Kunden im dritten Jahr nach dem Kauf einer Korrektionsbrille eine neue Korrektionsbrille, in der dann gültigen Glasstärke. Der Kunde erhält dann wiederum die Art von Brille, die er erworben hatte. Egal ob es sich um eine Fern-, eine Nah- oder eine Gleitsichtbrille handelte. Alles ohne Aufpreis. Darüber hinaus wird bei pro optik großes Augenmerk auf die Beratung bei der Anpassung von Kontaktlinsen gelegt: „Bei der Auswahl der richtigen Linse spielen neben den physischen Gegebenheiten auch persönliche Aspekte eine große Rolle. Wir nehmen uns Zeit und klären wichtige Fragen zu Ihren individuellen Sehanforderungen, Vorlieben und Lebensumständen. Erst danach bestimmen wir ihren persönlichen Linsenfavoriten“, erklärt der erfahrene Augenoptikermeister Götz Franke.

„Mit unserem pro optik-MediFree-Kontaktlinsensystem bieten wir mehr als die meisten anderen Optiker: Über sehr günstige Preise hinaus erhalten unsere Kunden den Service, die Kontaktlinsen und Pflegemittel bequem und völlig kostenlos nach Hause geliefert zu bekommen. Eine kostenlose Nachkontrolle bei uns im Fachgeschäft ist ebenfalls im System beinhaltet.“

„Im uneingeschränkten Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden. Ihre Wünsche und ihre Zufriedenheit bestimmen zusammen mit unseren sehr hohen Qualitätsansprüchen unser Handeln“, erläutert der Niederlassungsleiter und ist überzeugt: „Wir, das Team von pro optik in Waldshut bieten unseren Kunden durch unsere individuellen Beratungsleistungen bestmöglichen Sehkomfort zu äußerst günstigen Preisen.

Längst sind Brillen für die meisten Menschen nicht nur Ausdruck von Individualität und gutem Aussehen, sondern sind definitiv zum modischen Accessoire geworden. Davon können sich unsere Kunden gerne überzeugen – bei einem Besuch in unserem neu gestalteten Fachgeschäft.“