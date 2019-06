von SK

Am Freitagabend hatte sich ein Mann am Ortsrand von Tiengen dem Polizeibericht zufolge mit zwei jungen Frauen zu einem diskreten Treffen verabredet. Dabei habe der Mittdreißiger nach Auffordung der Frauen seine Hose ausgezogen.

In der Folge soll dann das Kleidungsstück samt dem darin verwahrten Autoschlüssel verschwunden sein. Der Mann verdächtigte die Frauen des Diebstahls und rief per Handy die Polizei an den Schauplatz des Geschehens.

Die Beamten stellten telefonisch den Kontakt zu den Beschuldigten her, die mittlerweile nicht mehr vor Ort waren, dann jedoch zurückkamen und die Vorwürfe bestritten. Während das Auto des Mannes an seinem Platz stand, blieb die Hose samt Schlüssel unauffindbar.

Mit einem Taxi ließ er sich nach Hause bringen. Die Polizei Waldshut-Tiengen: „Allen Beteiligten wurde eine Bedenkzeit eingeräumt. Über die Hintergründe des Geschehens lässt sich nur spekulieren.“