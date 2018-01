Waldshut-Tiengen Polizeistreife sprengt Autorennen kurz vor dem Start

Ein illegales Autorennen im Waldshut-Tiengener Gewerbegebiet Kaitle ist offenbar durch eine nahende Bundespolizeistreife verhindert worden. Vier Fahrzeuge sollen vor Zuschauern bereits in Startposition gewesen sein.

Im Gewerbegebiet Kaitle zwischen Waldshut und Tiengen wurde durch das Herannahen einer Bundespolizei-Streife vermutlich ein illegales Autorennen verhindert. In der Nacht zum Sonntag gegen 0.40 Uhr waren den Beamten laut Polizeibericht vier Autos aufgefallen, die sich in Anwesenheit von Zuschauern offenbar gerade zum Start in Position brachten. Ein anderer Wagen sei auf einem angrenzenden Kiesplatz herumgedriftet. Angesichts des Streifenwagens hätten die Autos, drei davon vermutlich ältere BMWs, mit hohem Tempo den Schauplatz verlassen. Durch umherfliegende Steine sei ein parkendes Auto leicht beschädigt worden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 07751/831 65 31.