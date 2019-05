von SK

Nachdem Unbekannte bereits in der Mainacht 2018 Ortstafeln in Oberalpfen gestohlen hatten, wurden laut Polizeibericht nun zwei Männer bei dem gleichen Delikt auf frischer Tat ertappt. Nach Angaben der Polizei sah eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung am frühen Mittwochmorgen, wie ein 20-jähriger Autofahrer zusammen mit einem jugendlichen Bekannten beim Albtalweg eine der gelben Tafeln abschrauben wollte. Zuvor hätten die beiden bereits am Langholzweg eine Ortstafel entfernt.

Dazu seien sie auf das Dach des Wagens gestiegen. Das Schild lag auf dem Rücksitz des Wagens, berichtet die Polizei. Bei der Überprüfung der Männer sei Atemalkoholgeruch festgestellt worden. Ein Test habe beim Fahrer einen Wert von über zwei Promille ergeben. Sein Begleiter hatte knapp ein Promille. Eine Blutentnahme wurde beim Fahrer veranlasst, der Führerschein einbehalten. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit den Schilderdiebstählen in der Mainacht 2018 besteht. Die damals abgeschraubten Tafeln blieben spurlos verschwunden und mussten durch neue Exemplare ersetzt werden.