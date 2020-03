von sk

Bei Tiengen wurde ein überladener Holz-Transporter aus dem Verkehr gezogen. Das Gefährt wog beinahe 60 Tonnen, was einer Überladung von 45 Prozent entspricht. Außerdem waren die Stämme nur unzureichend gesichert. Der 28 Jahre alte Fahrer musste den Lkw noch an der Kontrollstelle entladen. Zwischen Waldshut und Tiengen wurde ein Schwarzfahrer am Steuer eines Lieferwagens erwischt: Der 49-Jährige hatte laut Polizei noch nie einen Führerschein. Der Mann soll beteuert haben, am Kontrolltag zum ersten Mal gefahren zu sein. In Waldshut waren auf der B 34 innerhalb einer Stunde 12 Fahrerinnen und Fahrer beanstandet, die ihr Handy während der Fahrt nutzen. Die Betroffenen müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Bearbeitungsgebühr und einen Punkt im Fahreignungs-Register einstellen.