von sk

Auf frischer Tat sind zwei junge Männer in der Nacht zum Mittwoch, 12. Februar, bei einem Einbruch in den Jugendraum auf dem Waldshuter Aarberg erwischt worden. Die Männer im Alter von 21 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Einer Zeugin waren gegen Mitternacht verdächtige Geräusche aus Richtung des Jugendraumes aufgefallen. Sie verständigte die Polizei. Die Beamten trafen noch in den Räumen auf die beiden Tatverdächtigen, die sich widerstandslos festnehmen ließen, wie es im Polizeibericht heißt. Verschiedene Gegenstände wie einen Laptop und Beamer hatten sie schon eingepackt. Die Tatverdächtigen wurden nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.