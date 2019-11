von sk

Gleich für mehrere Delikte muss sich eine 31-jährige Autofahrerin verantworten. Unter erheblichem Alkoholeinfluss und mit einem nicht zugelassenen Auto war sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Waldshut-Tiengen, im Stadtteil Waldshut, unterwegs, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Frau sei durch ihre auffällige Fahrweise aufgefallen. Eine Streife stoppte sie gegen 1.30 Uhr. Die Beamten nahmen deutlich einen Alkoholgeruch wahr. Der Alcomatentest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Doch damit nicht genug. Zudem stellten die Polizisten fest, dass das Auto nicht mehr zugelassen und somit nicht versichert war. Überdies waren falsche Kennzeichen am Fahrzeug montiert.