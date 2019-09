Die Fridays-for-Future-Demonstration in Waldshut-Tiengen wird am Freitag, 20. September, erstmals am Abnd stattfinden. So soll es auch Erwachsenen möglich sein, am Streik teilzunehmen. Ein weiterer Grund für die Demo außerhalb der Schulzeit waren Sanktionen, die die Schulleitungen den Jugendlichen angedroht hatten.