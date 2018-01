Waldshut-Tiengen/Lewes Philipp Hall, ein großer Förderer der Jumelage Waldshut-Tiengen/Lewes, ist tot

Philipp Hall stibt im Alter von 83 Jahren in Lewes. 1973 war er ein Mitbegründer der deutsch-englischen Partnerschaft von Waldshut-Tiengen und Lewes.

In Lewes, der englischen Partnerstadt von Waldshut-Tiengen, ist Phillip Hall im Alter von 83 Jahren gestorben. Hall war elf Jahre lang, von 1983 bis 1994, Vorsitzender der Lewes Twinning Association, des englischen Partnerschaftskomitees, und zehn Jahre später nochmals, von 2004 bis 2007. In dieser Zeit besuchte er mehrmals die deutsche Partnerstadt Waldshut-Tiengen und organisierte außerdem zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen der drei Freundeskreise Blois, Waldshut-Tiengen und Lewes.

Noch gut in Erinnerung sind den Beteiligten und Zuschauern die Aufführungen der Lewes Operatic Society, des Partnervereins des Gesangvereins Frohsinn, mit der Operette „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach, in der Waldshuter Stadthalle.

Ein Höhepunkt seiner Amtszeit war das Festival of Arts im berühmten Opernhaus in Glyndebourne, wenige Kilometer von Lewes entfernt. Künstler aus den drei verschwisterten Städte boten dabei ein unvergessliches musikalisches Erlebnis. Ein weiteres drei Nationen übergreifendes Ereignis war das gemeinsames Drei-Städte-Menü im Rathaus von Lewes. Jede der drei Städte sollte dabei ein für ihr Land typisches Gericht präsentieren. Die Gäste aus Waldshut-Tiengen bereiteten dabei an Ort und Stelle eine Schwarzwälder Kirschtorte zu.

Während Phillip Hall 1973 zu den Mitbegründern der deutsch-englischen Städtepartnerschaft zählte, so war er bereits zehn Jahre zuvor Pionier der englisch-französischen Städtefreundschaft. Bereits im Jehr 1948 besuchte er als Schüler Blois. Der Schüleraustausch, von Phillip Hall forciert, sollte kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Verständigung unter den jungen Menschen beider Nationen fördern.

Seine Bemühungen setzte er mit der Verbindung unter den Vereinen zunächst in Blois und später auch in Waldshut-Tiengen fort. Für seine Bemühungen um die englisch-französische Freundschaft ernannte ihn Blois im Jahr 2008 zum Ehrenbürger. Phillip Hall hat die Städtepartnerschaften über Jahrzehnte gestärkt und gelebt. Bescheiden und zurückhaltend hat er sich stets für die Freundschaft unter den Nationen eingesetzt und versucht, vor allem die Jugend dafür zu gewinnen.