von Alfred Scheuble

Mit einer außergewöhnlichen Pop-Messe „Missa 4 You(th)“ feierten die Gläubigen in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Krenkingen ihren Kirchenpatron. Die Dirigentin Birgit Rogg aus Dogern, die den Chor seit 2018 leitet, hatte den mit einigen Projektsängern verstärkten Kirchenchor in den letzten drei Monaten intensiv auf die Festmesse vorbereitet. Und schon kurz nach Eröffnung der Messfeier zu Ehren des Schutzpatrons St. Nikolaus sorgte die mitreißende Chorkomposition von Tjark Baumann für eine kirchliche Feststimmung der besonderen Art.

Auch der Zelebrant Pater Romauld Pavletta lobte den Chor und die Musikcombo am Ende der Messe: „Es war eine wunderbare Sache“ und er ergänzte schwärmend, dass er am liebsten so wie früher in seiner Jugendzeit auch zur E-Bassgitarre gegriffen und mitgespielt hätte. Der Chor wurde nämlich von einer Combo mit Tobias Malzacher am E-Piano, David Scheffel am Keyboard, Benedict Boll mit dem Sopransaxophon, Michael Schachner mit der E-Bassgitarre und Kurt Kaiser am Schlagzeug effektvoll begleitet.

Eine „Messe für die Jugend“

Die mit modernen Popklängen angereicherte Komposition der „Missa 4 You(th)“ (zu deutsch: „Messe für Dich/die Jugend“) entspricht den Hörgewohnheiten und dem Musikgeschmack vor allem jüngerer Menschen und beinhaltet aber auch die kirchenmusikalisch bedeutsamen Textteile des Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei.

Die Kirchenbesucher und auch die Sängerinnen und Sänger hatten schließlich viel Freude mit der gewagten Aufführung der „Missa 4 You(th)“ und bestätigten das mit wiederholtem Beifall am Ende der Messfeier.

Der Vorsitzende des Kirchenchores Erwin Müller dankte allen Mitwirkenden und sagte: „Es hat Spaß gemacht und es ist ja auch unser Ziel, zur Freude der Menschen und zur Ehre Gottes zu singen und zu musizieren.“ Dies tat dann auch zum Abschluss der Festmesse die gesamte Gemeinde mit dem Lied „Schutzpatron St. Nikolaus„. Das Kirchenfest fand danach seinen geselligen Ausklang im Krenkinger Gemeindehaus.