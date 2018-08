von SK

Der Grund für die derzeitigen Ausfälle und Verspätungen auf der Hochrheinstrecke ist ein liegengebliebener Interregioexpress zwischen Albbruck und Murg, wie die Pressestelle der Deutschen Bahn auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt. Zurzeit steigen die 80 Passagiere des defekten Zuges unter Mithilfe der Feuerwehr in einen auf dem Nebengleis stehenden Zug um, so die Deutsche Bahn. Für Reisende in Richtung Basel werde nun ein Busnotverkehr zwischen Waldshut und Rheinfelden eingerichtet, der gerade im Anlaufen sei, so ein Pressesprecher. Die Strecke Richtung Singen wird befahren, allerdings ebenfalls mit Einschränkungen. Aufgrund des Vorfalls sei im Laufe des Tages mit weiteren Ausfällen und Verspätungen zu rechnen, so die Deutsche Bahn.

