von Susanne Schleinzer-Bilal

Das Secondhand-Kaufhaus PVD in Tiengen hat zwei Langzeitarbeitslose nach dem Modell des neuen Teilhabechancengesetzes eingestellt. Im vergangenen Jahr hat das Bundeskabinett das Teilhabechancengesetz für Langzeitarbeitslose beschlossen. Es richtet sich an Menschen, die mindestens sechs Jahre arbeitslos waren. Sie sollen in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis integriert werden. Dafür hat der Bund vier Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

Das Gesetz basiert auf zwei Säulen: Einmal dem Lohnkostenzuschuss. Zwei Jahre wird zum Mindestlohn ein Lohnkostenzuschuss von 100 Prozent gezahlt, dann drei Jahre lang jedes Jahr zehn Prozentpunkte weniger. Die zweite Säule ist ein Coaching, bei dem die ehemaligen Langzeitarbeitslosen begleitend unterstützt werden. „Für mich persönlich war das sehr wichtig mit dem Coaching, ein Lohnkostenzuschuss allein reicht nicht“, erklärte Bundestagsabgeordneter Peter Weiß, Vorsitzender der CDU und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU/CSU Bundestagsfraktion.

Peter Weiß machte auf seiner Tour durch Südbaden in Tiengen Halt und erkundigte sich nach dem Erfolg der Maßnahme. „Das läuft sehr gut, besonders das Coaching ist eine sehr gute Sache, wir könnten das nicht leisten“, bestätigte der Zweigstellenleiter des PVD, Wolfgang Frech. „Wir hätten gerne noch ein paar Leute mehr, hatten aber niemand mit den passenden Voraussetzungen gefunden“, fuhr Frech fort. „Es ist nicht einfach, passende Kunden zu finden. Das ist aber ein toller Anreiz und eine große Chance“, bestätigte auch Bernhard Gampp vom Caritasverband Hochrhein.

„Das ist eine freiwillige Maßnahme und wir möchten natürlich motivierte Arbeitnehmer“, erklärte Weiß. Sie wollten Menschen, die keine Perspektiver haben, eine Chance geben. „Das Coaching ist sehr hilfreich. Allerdings muss auch die Finanzierung stimmen“, sagte Marcel Schilling, Amtsleiter des Jobcenter Waldshut. „Wir verpflichten uns, das Geld bereit zu stellen“, versprach Weiß. Bei einem Rundgang durch die Räume konnte sich der Abgeordnete vom Angebot des Secondhand-Kaufhaus überzeugen.