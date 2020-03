Tiengen – Kundenservice, Qualität und Leidenschaft sind die besten Voraussetzungen, um zu den „Top 100“ Augenoptikern in Deutschland zu gehören. Die Firma Osti Optik, Inhaber Markus Ziegler, aus Tiengen hat mit ihrer Philosophie vollends überzeugt und gehört bereits zum sechsten Mal in Folge zum Top-Kreis der hundert besten Augenoptiker. Im Rahmen einer feierlichen Galaveranstaltung am 1. Februar in Düsseldorf zeichnete der prominente Schirmherr, Schauspieler Uwe Ochsenknecht die Gewinner des Wettbewerbs aus und überreichte Beate und Markus Ziegler die begehrte Urkunde.

Der Augenoptikermeister Markus Ziegler und sein Team sind mit Recht stolz darauf, es wieder geschafft zu haben. Seit 2010 haben sie den „Oskar der Augenoptikerbranche“ alle zwei Jahre, ohne Unterbrechung, gewonnen und aus den Händen eines prominenten Schirmherrn entgegengenommen. „Als Top 100 Optiker zählen wir zu den Besten in ganz Deutschland. Für uns ist diese Auszeichnung nicht nur eine große Freude und Bestätigung unserer bisherigen Arbeit, sondern auch eine Herausforderung für die Zukunft, in der wir für unsere Kunden auch weiterhin das Beste geben werden“, erklärt Markus Ziegler.

Ausgezeichnet wurden bei dem Wettbewerb nur inhabergeführte, mittelständische Augenoptikfachgeschäfte, die das vom BGW Institut für innovative Marktforschung entwickelte aufwändige Prüfverfahren durchlaufen und im Bereich der Kundenorientierung überzeugt haben. Nach Meinung führender Fachleute im Bereich Betriebswirtschaft und Marketing werden zukünftig vor allem diejenigen Augenoptikgeschäfte den Markt dominieren, deren Inhaber sich als oberste Priorität die Zufriedenheit ihrer Kunden zum Ziel gesetzt haben.

Genau so beschreibt Markus Ziegler seine Firmenphilosophie. „Den Preis haben wir erhalten, weil wir ganz besonders kundenorientiert denken und handeln. Für zufriedene Kunden setzen wir auf hohe Qualitätsstandards zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Moderne Messverfahren und eine kompetente Fachberatung durch gut ausgebildete Mitarbeiter, die mit viel Herz bei der Sache sind.“

Die Kunden sollen aber nicht nur den guten Service genießen, sondern sich in den neu ausgestatteten Räumlichkeiten von Osti Optik rundherum wohl fühlen, während sie aus einem großen Sortiment schöpfen können. Mehr als 1200 Brillen präsentiert Markus Ziegler in seinem Geschäft, darunter auch ökologische Brillen aus Bio-Kunststoff. Wer einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten möchte, ein nicht allergenes Gestell sucht, welches mit europäischem Know how produziert wurde, der sollte mit diesen Brillen einmal auf Tuchfühlung gehen. Auch die hauseigenen Osti-Etuis, die es zu jeder neuen Brille dazu gibt, werden klimaneutral produziert.

Für jeden Geschmack und auch jedes Budget bietet Ostioptik die passende Brille. So schick, dass sie nicht nur als Sehhilfen, sondern auch als modisches Accessoire immer beliebter werden. Soeben eingetroffen sind rund 400 neue Modelle der aktuellen Frühlings- und Sommerkollektionen. Wie sehen sie aus, die neuen Brillentrends für die heißen Jahreszeit? Fachmann Markus Ziegler ist immer up to date und verrät, was gerade angesagt ist: „Ganz modern sind transparente Farben, aber auch feine Metallgestelle sind sehr gefragt. Ob auffällig oder zurückhaltend, rund oder eckig, eines ist die Brille für Trendsetter in diesem Sommer auf jeden Fall: Groß.“ Und mit den neuen Brillengläsern, erhalten die Kunden jetzt auch einen 100-prozentigen UV-Schutz in allen orginal Brillengläsern aus dem Hause Zeiss, egal ob getönt als Sonnenbrille oder ungetönt als ganz normalen Brille. Da ist die Sonne herzlich willkommen.