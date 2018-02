Aichen Ortschaftsrat Aichen: Tütenspender für Hundekot

In Aichen soll ein Tütenspender zur Entsorgung von Hundekot aufgestellt werden. Auch die Verkehrsberuhigung an der Kreisstraße war Thema im Ortschaftsrat.

Thema in der Ortschaftsratssitzung Aichen war die Beschaffung eines Robidog-Kastens mit Tütenspender zur Entsorgung von Hundekot. Schon länger sind die Hinterlassenschaften von Hunden an verschiedenen Orten in und um Aichen dem Gremium ein Dorn im Auge. Des Öfteren werden gefüllte Tüten zum Ärgernis der Bauern ins Feld geworfen. Versuchsweise soll jetzt ein Robidog angeschafft und im Bereich Friedhof Richtung Allmut aufgestellt werden. Die Pflege und Wartung der Robidog-Kasten müssten die Gemeindearbeiter übernehmen. Bei guter Nutzung werden weitere Anschaffungen solcher Hundekot-Kasten in Erwägung gezogen.

Zum Thema Verkehrsberuhigung Kreisstraße Oberdorfeinfahrt gab Ortsvorsteher Christian Maier einen Sachstandsbericht. Angedacht wurde, eine Verkehrsinsel in der Fahrbahn aufzubauen, die etwa 50 000 Euro kosten wird. Es hat bereits eine Ortsbesichtigung durch Bürgermeister Joachim Baumert und Tiefbauamtsleiter Theo Merz stattgefunden. Dabei waren angesichts geringen Verkehrs keine Verstöße erkennbar. Aufschluss soll nun eine Verkehrsmessung zur Zahl der Fahrzeuge und den Geschwindigkeiten ergeben. Wenn die Ergebnisse vorliegen sowie die Machbarkeit der Insel geprüft ist, soll wieder beraten werden. Ortschaftsrat Johannes Isele gab zu bedenken, dass die jetzt geparkten Autos in diesem Bereich zusammen mit der geplanten Verkehrsinsel ein großes Risiko für Fußgänger darstellen würden, da kein Gehweg vorhanden ist. „Die Autos müssten dann weg“, so Isele.