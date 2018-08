von SK

In einem Gewerbebetrieb in Waldshut brannte am Mittwochabend ein Ofen. Drei Mitarbeiter kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Gegen 23.15 Uhr wurde der Brand des Ofens bemerkt, der in den Produktionsablauf der Firma eingebunden ist. Nach ersten eigenen Löschversuchen bemerkte man, dass sich das Feuer auf die Lüftung ausgebreitet hatte und verständigte die Feuerwehr, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand und demontierte den betroffenen Ofen samt Lüftung. Drei Personen, die an den Löschversuchen beteiligt waren, kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Verdacht auf eine mögliche Rauchgasvergiftung bestätigte sich nicht. Sie konnten das Krankenhaus wieder verlassen. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

