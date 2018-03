Der Obstbauring rechnet 2018 mit einer reichen Apfelernte und dadurch geringen Erlösen. 2017 war durch den späten Frost ein schlechtes Erntejahr. 14 Anträge auf Frosthilfe wurden gestellt, 620 000 Euro wurden bewilligt.

Der alte Vorstand ist der neue Vorstand beim Obstbauring Waldshut. Bruno Preis, seit 15 Jahren Vorsitzender, wurde in der Hauptversammlung in seinem Amt bestätigt. „Dank Dir gibt es den Obstbauring. Du koordinierst alles hervorragend“, lobte Beisitzer Matthias Ebner. Als stellvertretender Vorsitzsender wurde Andreas Henes in Abwesenheit gewählt. Kassierer bleibt Clemens Stoll, als Protokollführer wurde Bernhard Preis einstimmig wiedergewählt. Matthias Indlekofer, Otto Ebner und Erich Matt wurden einstimmig erneut als Beisitzer gewählt.

Laut Bruno Preis sei 2018 der Blütenbesatz bei den Äpfelbäumen sehr hoch. „Dieses Jahr rechne ich mit bis zu 14 Millionen Tonnen Äpfeln in Europa“, erklärte Preis. Er vermutet daher, dass die Bauern für ihre Ernte wenig Geld bekommen. „So eine große Ernte ist unverkäuflich, 2018 wird kein Geld mit Äpfeln verdient“, fuhr er fort. Positiv sei in diesem Zusammenhang, dass ein Präparat mit einem neuen Wirkstoff in Deutschland zugelassen werde, mit dem man die hohen Blütenstände ausdünnen könne. Dies sei in diesem Jahr erforderlich.

Das Jahr 2017 sei hingegen bei den Obstbauern nahezu ertraglos gewesen. Fast jeder Betrieb sei betroffen gewesen. Es habe Fröste bis zu -7 Grad gegeben. Dankbar seien sie für die Frosthilfe des Landes Baden-Württemberg gewesen. Aus dem Bereich des Obstbaurings Waldshut wurden 14 Anträge gestellt, sie wurden mit einer Summe von 620 000 Euro bewilligt. Insgesamt standen 50 Millionen Euro an Frosthilfe zur Verfügung. „Das ist viel Geld, wird aber bei Weitem nicht reichen“, erklärte Bruno Preis. Nichtsdestotrotz sei die finanzielle Unterstützung enorm wichtig, da die nächste Ernte noch auf sich warten lasse.

Im Januar lernten die Mitglieder des Obstbaurings neue Erziehungsformen für Obstbäume kennen. „Die Bäume, vor allem Kirschbäume, sollen schlanker werden. Die Äste sollen nicht länger sein, als bei Apfelbäumen“, erklärte Preis. Mit dieser Technik soll der Zugang zum Obst erleichtert werden. Mit diesen Schnittmethoden könne die Ernteleistung verdoppelt werden. „Das ist die Zukunft“, stellte der Vorsitzende klar. „Es ist viel im Umbruch“, fuhr Bruno Preis fort.

Im April plant der Obstbauring die erste Anlagenbegehung. Hier werde der Entwicklungsstand von Schädlingen und Nützlingen beobachtet und Pflanzenschutzmaßnahmen entwickelt.