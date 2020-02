Wenn Gotteshäuser saniert werden, dann geht es nicht selten um Projekte von erheblicher Dimension. Bei der katholischen Pfarrkirche Tiengen etwa bildeten aufwändige Arbeiten am Turm nur den ersten Schritt einer umfassenden Erneuerung. Bei der katholischen Pfarrkirche in Waldshut ist das Geläut altersschwach, die evangelische Kirche in Tiengen wiederum musste von innen komplett renoviert werden. Doch bisweilen werden an sakralen Bauten auch kleinere Maßnahmen fällig. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass diese unbedeutend sind. In Weilheim etwa ist der Beichtstuhl des katholischen Gotteshauses nachgerüstet worden. Die Nachbesserung hat einen pikanten Anlass. Es gab nämlich wiederholt Berichte von Gläubigen, wonach das in der Kammer Verhandelte deutlich vernehmbar durch das Gotteshaus schallte. Zwei Faktoren spielten dabei eine Rolle, wie Pfarrgemeinderats-Mitglied Erwin Bächle auf Nachfrage erläutert. Offenbar sorgen der zunehmend hohe Altersdurchschnitt und der entsprechende Anteil von Menschen mit Hörproblemen dafür, dass der Konversationspegel deutlich gestiegen ist. Und das massive Eichenholz, aus dem die Kabine gefertigt ist, verfügt über hervorragende Resonanz-Eigenschaften. Resultat: Sowohl die gestandenen Verfehlungen als auch die verhängten Bußen waren teilweise deutlich vernehmbar. Doch mit der unerwünschten Sünden-Transparenz ist nun Schluss. Nachträglich eingebaute Dämmplatten sollen sicherstellen, dass das Beichtgeheimnis in jedem Fall gewährleistet ist. Nach wie vor gibt es unterdessen auch Orte, an denen Geständnisse frei von akustischer Abschirmung stattfinden. Der britische Komiker und Schauspieler Peter Sellers soll gesagt haben: „Die größten Annäherungswerte an einen Beichtvater erreicht wahrscheinlich der Barkeeper.“