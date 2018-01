Waldshut-Tiengen OB Philipp Frank: "Die Spital-Diskussion ist noch nicht beendet"

Das Jahr 2017 in Waldshut-Tiengen war reich an Entscheidungen. Oberbürgermeister Philipp Frank blickt zurück und verrät im Gespräch mit Kai Oldenburg zugleich, wie es im Jahr 2018 mit dem Spital, den beiden Freibädern der Doppelstadt und dem Kornhaus weitergeht.

Herr Frank, das Jahr 2017 war reich an Ereignissen und Entscheidungen. Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus?

Es war ein sehr arbeitsreiches und entscheidungsreiches Jahr. Und es war – emotional betrachtet – auch ein aufregendes Jahr. Wir haben alle Entscheidungen getroffen, die auf meiner Vorhabenliste standen. Somit kann ich für 2017 unter dem Strich eine positive Bilanz ziehen. Ich bin mit dem Erreichten zufrieden.

Einige Wochen nach dem Waldshut-Tiengener Gemeinderat hat auch der Kreistag das Ende des Krankenhauses in Bad Säckingen beschlossen und das Zentralspital auf den Weg gebracht. Ist damit die Spitäler-Diskussion beendet?

Nein, die Diskussion ist damit nicht beendet. Diese Entscheidung war ein wichtiger Teilschritt, der eine neue Phase einleitet. Jetzt geht es darum, den Standort Waldshut zu ertüchtigen und die Mitarbeiter so mitzunehmen, dass die klinische Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung sichergestellt ist – bis das neue Zentralkrankenhaus gebaut ist. Gerade hat der Kreistag einen Kriterienkatalog verabschiedet, um den geeignetsten Standort zu finden.

Wann steigt die Stadt Waldshut-Tiengen beziehungsweise der Spitalfonds Waldshut aus der Spitäler Hochrhein GmbH aus?

Dann, wenn die Gesellschafterversammlung dies beschließt. Und zwar einstimmig. Voraussetzung dafür ist, dass Gemeinde- beziehungsweise Stiftungsrat und Kreistag – also die Gremien der beiden Gesellschafter – den im Ausstiegsvertrag definierten Ausstiegskonditionen ihre Zustimmung erteilen. Die Vorbereitungen dafür laufen. Wünschenswert wäre, wenn wir das im ersten Quartal 2018 hinbekämen.

Vorausgesetzt es kommt zum Ausstieg, wem gehört dann eigentlich das Spital Waldshut?

Nach dem Ausstieg der Stadt Waldshut-Tiengen wäre der Landkreis alleiniger Gesellschafter der Spitäler Hochrhein GmbH.

Wann geht es mit der Sanierung des Freibades in Tiengen los?

Wenn Sie so wollen, hat die Sanierung bereits begonnen. Nach einer europaweiten Ausschreibung haben wir ein erfahrenes Ingenieurbüro gefunden, das die Sanierung planen und koordinieren soll. Die von uns eingesetzte Bäderkommission – mit Vertretern des Gemeinderats und der Stadtwerke – war dabei eingebunden und wird die Maßnahme weiterhin begleiten.

Gibt es noch eine Hoffnung für das Freibad in Waldshut?

Die Bürgerschaft hat Anspruch auf Transparenz. Vor dem Hintergrund der finanziellen Lage der Stadt sehe ich für das Freibad Waldshut weder eine Sanierung noch einen dauerhaften Betrieb. Das Regierungspräsidium Freiburg hat unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass wir uns auf unsere Pflichtaufgaben konzentrieren und unsere Ausgaben bei den Freiwilligkeitsleistungen in den Griff bekommen müssen. Ich bin der Meinung, dass wir mit einem topsanierten Hallenbad in Waldshut und einem schön sanierten Freibad in Tien-gen unserer Bürgerschaft ein ordentliches Bäderangebot machen können. Es gibt nur wenige Städte in Baden-Württemberg, die über einen solchen Standard verfügen.

Das bedeutet für das Freibad Waldshut?

Dass wir es so lange weiterbetreiben, bis Tiengen saniert ist.

Stimmt es, dass die Millionen-Spende für die Sanierung des Waldshuter Freibades wieder zurücküberwiesen wurde?

Die Stadt hat diese Millionen-Spende bislang nicht erhalten und darum auch nicht zurücküberwiesen.

Brauchte es erst einen Unfall, um im Waldshuter Schulzentrum eine Tempo-30-Zone einzurichten?

Was wir brauchen, ist eine angemessene Fahrweise – vor Schulen und sozialen Einrichtungen in besonderer Weise. Alles, was diesem Zweck dienlich ist, darf angedacht werden. Wir hoffen, dass die jetzt eingeführte Geschwindigkeitsbegrenzung ihren Sinn erfüllt.

Was versprechen Sie sich vom 8er-Rat?

Zum einen war es ein in meinem Wahlkampf mehrfach gehörter Wunsch, etwas für die Beteiligung der Jugend an politischen Prozessen zu tun. Zum anderen schreibt die Gemeindeordnung von Baden-Württemberg den Kommunen vor, Jugendbeteiligungen zu ermöglichen. Wir tun das – als Einstieg – mit dem 8er-Rat, dem schulformübergreifenden Zusammenschluss aller achten Klassen eines Jahrgangs. Persönlich erhoffe ich mir vom 8er-Rat, dass seine jugendlichen Teilnehmer lernen, wie man Ziele formuliert, Mitstreiter dafür gewinnt und gemeinsam Erfolg hat. Wenn dadurch auch noch nachhaltig ihr Interesse an der politischen Willensbildung geweckt würde, wäre das zusätzlich wünschenswert. Die beiden ersten Treffen waren schon mal super. Ich hoffe, dass wir das Ganze in eine Regelmäßigkeit überführen können, mit konkreten Ergebnissen.

Liegt die Sanierung der Stadthalle nach wie vor im Zeit- und Kostenrahmen?

Ja, wir liegen bei der Sanierung weitgehend im Zeitrahmen. Die Halle wird voraussichtlich im Herbst 2018 in Betrieb genommen werden. Auch die Kosten liegen im Rahmen.

Wo werden die Waldshuter in den kommenden Jahren ihre Bücher ausleihen? Oder anders gefragt: Bleibt die Stadtbibliothek im Kornhaus?

Es steht definitiv fest, dass das Kornhaus 2018 saniert und der Betrieb der Stadtbibliothek aufrechterhalten wird. Langfristig werden die Waldshuter ihre Bücher hoffentlich in einer Stadtbibliothek ausleihen, die den Erwartungen und Erfordernissen entspricht. Wo das genau sein wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Dazu braucht es ein tragfähiges Konzept, an dem aktuell gearbeitet wird. Dieses werden wir dann mit allen im Raum stehenden Optionen abgleichen und zu einem Ergebnis kommen.

Stimmt es, dass der Aufzug im Kornhaus nicht, wie geplant, eingebaut werden kann, weil die Statik des Kellergewölbes hierfür nicht ausreicht?

Davon habe ich noch nie etwas gehört.

Wann kommt das Baugebiet Aarberg IV.?

Wir haben einen großen Druck auf dem Wohnungsmarkt. Das spricht einerseits für die hohe Attraktivität unserer Stadt, nimmt uns andererseits aber auch in die Pflicht. Darum erschließen wir aktuell mehrere neue Baugebiete. Wenn diese realisiert sind und der Druck auf dem Markt immer noch anhält, könnte Aarberg IV eine Option sein.

Wann werden die geplanten Großprojekte in der Tiengener Innenstadt wie zum Beispiel das Klettgau-Karree realisiert?

Dann, wenn alle noch zu klärenden Fragen beantwortet sind. Dabei geht es besonders um verkehrs- und eigentumsrechtliche Herausforderungen. Ich bin zuversichtlich, dass dem Investor die Klärung der noch offenen Fragen bald gelingen wird.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2018?

Für die Stadt wünsche ich mir, dass wir die laufenden Projekte weiter gut vorantreiben und zum Abschluss bringen. Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wünsche ich mir, dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben. Und persönlich wünsche ich mir etwas mehr Zeit für Privates und hier ganz besonders für die Familie.

Fragen: Kai Oldenburg



Zur Person

Philipp Frank wurde am 13. September 2015 zum OB von Waldshut-Tiengen gewählt. Der Betriebswirt und Geisteswissenschaftler, der über Theodor Fontane promoviert hat, übernahm am 20. Oktober 2015 das Amt als Nachfolger von Martin Albers. Frank wurde in Freiburg geboren und lebte vor seinem Amtsantritt mit seiner Familie in Villingen-Schwenningen. Er ist 49 Jahre alt und Mitglied der CDU, trat im Wahlkampf jedoch als unabhängiger Bewerber an. Mit seiner Frau Tanja hat er die Söhne Julius und Jacob. Seine Hobbys sind Radfahren und Laufen.