Waldshut – Das Rheinufer in der Waldshuter Schmittenau bildet am Samstag, 23. November, wieder eine schöne Kulisse für den traditionellen Nikolausmarkt, den die Interessengemeinschaft Schmittenau (IGS) organisiert. Auf dem Gelände des Rhein-Camping lädt von 11 bis 20 Uhr wieder ein zauberhaftes Weihnachtsdorf zum Bummeln und Verweilen ein. Der Nikolaus persönlich bietet einen kostenlosen Shuttleservice. Von 12 bis 15 Uhr ist er mit seiner Kutsche in den Straßen der Schmittenau unterwegs, um die Besucher zu dem schönen Markt zu fahren, den die (IGS) bereits seit einem Vierteljahrhundert organisiert.

Glühweinduft, Weihnachtsmusik und die idyllische Lage direkt am Rheinufer machen den Besuch des Nikolausmarktes zu einem besonderen Vergnügen. Die vielen handgefertigten Kostbarkeiten, die es an den hübsch dekorierten Ständen zu entdecken gibt und das bunte Rahmenprogramm locken alljährlich viele Besucher in die Schmittenau. Hobbykünstler, örtliche Vereine und Schulklassen bieten eine bunte Vielfalt an handgefertigten Schätzen an. Schöne Dinge, mit denen sich die Besucher selbst eine Freude bereiten oder die sie an liebe Menschen weiter verschenken.

Viele der weihnachtlichen Marktbeschicker kommen jedes Jahr gerne wieder auf den Nikolausmarkt in der Schmittenau. Auch in diesem Jahr waren alle fleißig um die Besucher mit einem besonders schönen und reichhaltigen Sortiment an außergewöhnlichen Dekorationen, Geschenkideen und Köstlichkeiten aus der Backstube zu verwöhnen. Schöne Holz- und Handarbeiten, hübscher Weihnachtsschmuck und besondere Geschenke für das Weihnachtsfest sind im vielfältigen Angebot zu finden. Frisch gebackene Köstlichkeiten aus der Weihnachtsbäckerei duften verführerisch und örtliche Vereine und Schulklassen sorgen für eine vorzügliche und abwechslungsreiche Marktküche.

Der VfB Waldshut bietet Adventskränze und Gestecke an, die IGS verkauft selbst gemachtes Magenbrot für einen guten Zweck. „Der Erlös kommt in diesem Jahr der Schmittenau zugute“, verrät Monika Ebi aus dem Vorstand der IGS. „Der Spielplatz soll eine Vogelnestschaukel für die Kleinsten bekommen. Wir freuen uns, dass die Stadtverwaltung grünes Licht gibt und den Aufbau übernimmt.“ Auch die Schweizer Nachbarn sind mit dem Stand „Genossenschaft Dorflädele“ auf dem Markt vertreten und bieten den Besuchern Schweizer Raclette an. „Wir legen Wert auf gute Nachbarschaft und freuen uns über die Teilnahme unserer Schweizer Freunde“, erzählt Harald Ebi, Vorsitzender der IGS Schmittenau. Seit vielen Jahren an der Spitze der IGS zieht er alljährlich die organisatorischen Fäden, unterstützt von einem engagierten Team, „unser Nikolausmarkt ist in den vergangenen 25 Jahren zu einer lieb gewordenen Tradition gewachsen, für unsere Besucher, die Teilnehmer, aber auch für die IGS. Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf viele Besucher, nette Begegnungen und einen rundherum schönen Markttag.“