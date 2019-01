von Alfred Scheuble

In der voll besetzten Gemeindehalle in Gurtweil bewältigte die Ortsvorsteherin Marina Schlosser den ortspolitischen Jahreswechsel mit Bravour. Von den 1716 Einwohnern des größten Ortsteils der Stadt kamen 225 (darunter der jüngste Einwohner, das erst zwei Monate alte Baby der Ortschaftsrätin Nathalie Rindt) zur Bürgerversammlung. Neben dem Rehessen lauschten die Versammelten den Berichten der Stadt- und Ortschaftsverwaltung sowie der Interessengemeinschaft Pater-Jordan-Haus (IG PJHaus) und wurden über Bilder an die Ereignisse den vergangenen Jahren erinnert.

Zunächst war es Dieter Hauser von der IG, der die Versammlung über die Entwicklung, den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen in Sachen Pfarrzentrum informierte. Er appellierte an die Bürger und an die Kommunalpolitiker, sich für den Erhalt des Pater-Jordan-Hauses einzusetzen, das im Verlauf eines Jahres weit mehr als 400 pastorale und weltliche Nutzungen zu verzeichnen habe. Hauser warb für die Teilnahme an einer wegweisenden Versammlung am Mittwoch, 23. Januar, im Pfarrzentrum.

Oberbürgermeister Philipp Frank erläuterte die kommunalpolitischen Aktivitäten der Stadt. Mit lobenden Worten und einem kleinen Präsent bedankte er sich bei der Ortsvorsteherin für ihren wirkungsvollen ortspolitischen Einsatz. Ihr Tätigkeitsbericht ließ unschwer erkennen, dass in Gurtweil viel los ist – und das längst nicht nur auf den Straßen. Die zehn Mitglieder des Ortschaftsrats befassten sich wiederholt mit den Verkehrsproblemen, unterstützten das Vorhaben zur Verlegung der Umspannwerke Gurtweil und Tiengen und brachten die Entwicklung der drei künftigen Baugebiete voran.

Investitionen

Außerdem diskutierten sie die Platzierung eines Vollsortimenters, ärgerten sich über Müll entlang der Wege und begleiteten die Entwicklung des Schulgeländes. Darüber hinaus bewilligten sie Mittel in Höhe von fast 19 000 Euro für Vereinszuschüsse (4800 Euro), drei Robidogs (1235 Euro), die Feldwegeunterhaltung (2800 Euro), den Bächtele- und den Seniorennachmittag sowie Sonstiges (7440 Euro). Als Wermutstropfen empfanden viele Anwesende den Hinweis der Ortsvorsteherin, dass sie nach den Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres aus beruflichen und familiären Gründen nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen werde.

Die Diskussionsrunde eröffnete die Ortsvorsteherin mit der schriftlichen Anfrage eines Bürgers, der die schlechte Beleuchtung im Höllstein kritisierte. Weitere Bürger ergriffen das Wort, wollten Infos über die Breitbandversorgung in Gurtweil-Ost, kritisierten die Tradition der Salutschüsse an Fronleichnam und nahmen erneut die vielen örtlichen Verkehrsprobleme ins Visier.

Dankeschön

Stellvertretend für den Ortschaftsrat sagte der stellvertretende Ortsvorsteher Olaf Eichkorn zu Marina Schlosser: „Dank für das, was und wie Du es getan hast.“ Ein Jahresrückblick in Bildern beendete die informative, lebendige und harmonisch verlaufene Bürgerversammlung am Bächteletag, dem ersten Werktag des Jahres.

Mitglieder des Sportvereins Gurtweil hatten mit den beiden Vorsitzenden Dietmar Nagl und Peter Scheuble die Bewirtung der Bürgerversammlung übernommen. Zusammen mit dem Serviceteam hatten sie die 225 Rehessen, von der Caritas-Küche zubereitet, in einer rekordverdächtigen Zeit von nur 38 Minuten auf die neuen Hallentische gebracht.