Waldshut-Tiengen Neujahrsempfang wird zum Brückenschlag in die Zukunft

Mehr als 1000 Bürger folgen der Einladung der Stadt Waldshut-Tiengen zum Neujahrsempfang in der Tiengener Stadthalle. Oberbürgermeister Philipp Frank rückt dabei viele Brückenbauer der Doppelstadt ins Rampenlicht.

Sie überspannen eine Fläche von mindestens zwei Meter Länge. 29 sind es insgesamt im Stadtgebiet von Waldshut-Tiengen. Eine neue wird in den nächsten Tagen dazu kommen. Am Montagabend allerdings stand das kleine Holzbrücklein noch auf der Bühne der Stadthalle Tiengen und diente Oberbürgermeister Philipp Frank und den mehr als 1000 Gästen als anschauliches Symbol für das Motto des Neujahrsempfangs der Stadt – Brücken bauen. Künftig soll die vom Baubetriebshof gezimmerte Brücke einen Kinderspielplatz bereichern.

Und was liegt bei einem solchen Thema näher, als viele Brückenbauer, junge wie alte, deutsche wie Schweizer und natürlich Waldshuter wie Tiengener auf die Bühne zu holen. Den Anfang machte der leibhaftige Herr der Brücken, nämlich Tiefbauamtsleiter Theo Merz. Zwar wisse er nicht, wie viel Brücken es in Venedig gebe, die Zahl der Brücken der Doppelstadt hatte er allerdings parat – 29 an der Zahl. Und zwei von ihnen stehen in diesem Jahr besonders im Fokus. Die Kolpingbrücke in Waldshut wird für mehr als eine Millionen Euro saniert, die Rohrbrücke in Gurtweil endlich gebaut.

Ebenso wie Theo Merz, dankte Oberbürgermeister Philipp Frank an diesem Abend „allen Menschen, die in dieser Stadt leben, arbeiten und sich für sie engagieren“. In seinem kurzen Rückblick erinnerte Philipp Frank an die Herausforderungen des „abwechslungsreichen und bewegenden“ Jahres 2017. Ein Jahr, das geprägt gewesen sei von vielem positivem wie beispielsweise der Einweihung der Kita Eichholzstraße, aber auch von Herausforderungen, die es zu meistern gegolten habe, wie bei den Spitälern, den Freibädern und dem Brandschutz. Auch wenn es mitunter stürmisch zugegangen sei und man den Eindruck habe gewinnen können, es entstünden Gräben, so „sehe ich hier in der Stadt und in der Region viele Bereiche, in denen Menschen gut und gerne zusammenarbeiten“.

Brückenbauer eben. Norbert Bodmer und Gerhard Albicker von der Stadtverwaltung sowie Horst Schmidle, Geschäftsführer der Stadtwerke gehörten an diesem Abend auch dazu. Und zwar als Experten für digitale Brücken, die in der Stadt in Form des Breitbandausbaus entstünden. Gekrönt wurde der Auftritt des Trios durch die förmliche Übergabe des Förderbescheids des Bundes in Höhe von 780 000 Euro aus den Händen der parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), die den Blick in die Zukunft richtete. Die Digitalisierung bringe neben vielen Standortvorteilen aber auch eine Veränderung der Städte und des Einkaufsverhaltens mit sich. Deshalb müsse man darauf achten, dass die Wertschöpfung auch in der Region stattfindet beziehungsweise dort bleibe. Und auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner betonte die Wichtigkeit schneller Datenleitungen, die, wie er unlängst persönlich in Oberalpfen erlebt habe, nicht nur für Unternehmen und Privathaushalte wichtig sei, sondern auch für die Landwirte.

Als Brückenbauer ganz anderer Art stellten sich Mitglieder des 8er-Rates dar. Achtklässler aller Schulen der Stadt beleuchten seit einigen Monaten die Kommunalpolitik aus ihrer Sicht. Klar, dass es dabei viel zu erfahren gab. Ganz andere Erfahrungen machten im vergangenen Jahr die Mitglieder von Alt Waldshut und der Klettgauer Heimattracht. Wie es war, beim Heimatabend an der Chilbi gemeinsam auf der Bühne zu stehen, darüber berichteten Margret Teufel, Marion Maier, Sonja Schulz und Helga Spindler. Und sie waren sich einig, im Herzen Waldshuter oder Tiengener zu sein, im Kopf aber Waldshut-Tiengener. Wie das geht, zeigten neben den Trachtenträgern auch die Mitglieder der Waldshuter Junggesellenschaft und der Surianer Gemeinde Tiengen.

Ein wenig weiter spannten der Koblenzer Stadtammann Matthias Wanzenried, Landrat Martin Kistler, IHK-Präsident Thomas Conrady, Kreishandwerksmeister Thomas Kaiser und Kurt Wyss, Leiter des Zollinspektorats Schaffhausen den Bogen respektive die Brücke. Denn im Grunde genommen waren sich alle fünf einig, dass es eine neue Verbindung zwischen Waldshut-Tiengen und Koblenz brauche. IHK-Präsident Conrady: „Eine zweite Rheinbrücke wäre schon gut, dann würde sich die Region noch besser entwickeln.“ Ob tatsächlich mit Brücke oder wie Matthias Wanzenried orakelte, möglicherweise mit Tunnel, blieb an diesem Abend jedoch offen.