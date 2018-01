Tiengen Neujahrsempfang der Stadt Waldshut-Tiengen: Brücken bauen und pflegen für eine gute Zukunft

Unter dem Motto „Brücken bauen – Verbindungen schaffen“ hat die Stadt Waldshut-Tiengen mit Oberbürgermeister Philipp Frank (rechts) am Montagabend zum traditionellen Neujahrsempfang in die Stadthalle nach Tiengen eingeladen.

Nach der Eröffnung standen die Menschen im Mittelpunkt, die in der Region das Miteinander leben, indem sie Verbindungen schaffen und sprichwörtlich Brücken bauen. Mit dabei waren beispielsweise der Bridge Club Hochrhein und Theo Merz. Der städtische Tiefbauamtsleiter sprach über die bevorstehende 1,2 Millionen Euro teuere Sanierung der Kolpingbrücke in Waldshut. Ein weiterer Protagonist war Landrat Martin Kistler (links), der über die Optimierung des Miteinanders zwischen Deutschland und der Schweiz sprach. Einen ausführlichen Bericht zum Neujahrsempfang gibt es in der morgigen Ausgabe. Bild: Susann Duygu-D'Souza