von Gregor Müller

Arbeitsvergaben, ein Bauantrag, die Abstimmung über einen Bebauungsplan sowie die Vorberatungen zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser waren Themen der ersten öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderats Waldshut-Tiengen 2019.

Neues Mehrfamilienhaus: Im Übertal 12 in Tiengen wird ein Mehrfamilienhaus errichtet und ein bestehendes Gebäude abgerissen. Geplant sind hier sieben Wohneinheiten mit Tiefgarage. Das Gremium stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.

Bebauungsplan „Höllstein": Neuer Wohnraum soll in Gurtweil entstehen. Der Gemeinderat hat bereits im vergangenen Jahr den Auslegungsbeschluss des Bebauungsplans sowie die örtlichen Bauvorschriften zum Baugebiet „Höllstein" gefasst.

Nach der Auslegung des Bebauungsplans und der Behandlung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange stimmte der Bau- und Umweltausschuss dem Plan einstimmig zu. Dieser sieht die Erschließung eines 0,86 Hektar großen Areals im Gebiet „Am Landgraben/Stichstraße“ vor. Geplant sind laut Planungs- und Vermessungsbüro Ernst Kaiser etwa zwölf Baugrundstücke in offener Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern.

Eigenbetrieb Abwasser: Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung rechnet im laufenden Jahr mit Investitionen in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. Die Abwassergebühr bleibt laut Planung auch in diesem Jahr konstant bei 2,25 Euro je Kubikmeter.

„Es ist erfreulich, dass wir die Abwassergebühren nun schon über mehrere Jahre konstant halten können“, bemerkte CDU-Stadtrat Markus Ebi. Die Personalkosten belaufen sich 2019 auf rund 532 000 Euro – weniger als im Vorjahr, da eine Stelle gestrichen worden ist. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2018 wird mit rund 27,67 Millionen Euro veranschlagt.

Wichtige Investitionen im Jahr 2019 sind unter anderem: Kanalerschließungen in Homburg (355 000 Euro), Schlatt/Vordere Rohrhalde (650 000 Euro), Am Kaltenbach in Tiengen (210 000 Euro), Kanalsanierungen in der Franz-Haas-Straße (100 000 Euro), Umbau der Kläranlage in Unteralpfen (302 000 Euro) sowie die Erweiterung der Kläranlage in Küssaberg (131 000 Euro). Der Wirtschaftsplan wurde vom Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats einstimmig beschlossen.

Feuerwehrgerätehaus mit Kita: Ebenfalls Thema war der Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit Kindertagesstätte in Waldshut. Dabei ging es um die Vergabe der Planung für die Freiflächen. Der Bau- und Umweltausschuss hat einstimmig beschlossen, das Landschaftsarchitekturbüro Stötzer aus Freiburg mit der Planung der Freianlagen zu beauftragen. Die Planung sieht eine Freispielfläche auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses sowie um das Gebäude herum vor.

Straßenbauarbeiten: Der Bau- und Umweltausschuss hat Straßenbauarbeiten innerhalb des Sanierungsgebiets Tiengen-Innenstadt Süd/Klettgau-Carree einstimmig an die Firma Schleith aus Waldshut vergeben. Die veranschlagte Angebotssumme beträgt rund 333 000 Euro.

Bei den Baumaßnahmen geht es vor allem um den Anschluss der Weihermattstraße an die L 159 und den Umbau der Heckerstraße im Einmündungsbereich der L 159 einschließlich Straßenentwässerung sowie Arbeiten und eventuelle Ergänzungen an den Versorgungseinrichtungen.