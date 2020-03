von Alfred Scheuble

Mehr als ein Drittel der 83 Mitglieder der Nachbarschaftshilfe Waldshut-Tiengen und auch Oberbürgermeister Philipp Frank nahmen am Mittwoch an der ersten Hauptversammlung teil. Im katholi-schen Pfarrsaal in Tiengen eröffnete der stellvertretende Vorsitzende Klaus Bachmann die Versammlung mit den Worten: „Das Gründungsjahr 2019 war ein spannendes, nicht immer ganz einfaches, aber durchaus ein erfolgreiches Jahr.“

Mit Dankesworten begann dann die Vorsitzende Monika König ihren Jahresrückblick. Zu den 40 Gründungsmitgliedern seien inzwischen weitere 43 Mitglieder hinzugekommen. Es haben sich „Menschen gefunden, die Zeit einbringen“, Zeit für hilfsbedürftige Nachbarn. König berichtete ausführlich darüber, wie der Vorstand „in zehn teils sehr langen Sitzungen“ die vielen organisatorischen, vereins- und versicherungsrechtlichen Herausforderungen sowie die Schaffung einer Finanzgrundlage bewältigten.

Seit dem 1. März 2019 ist die Nachbarschaftshilfe im Untergeschoss eines Wohngebäudes der Tiengener Baugenossenschaft Föfa in der Berliner Straße 9 mit einem kleinen Büro und einem Versammlungsraum untergebracht.

Inzwischen wurden 20 Helfer ausgebildet und bereits etliche Hilfseinsätze für 20 Klienten (16 Frauen, vier Männer) während 278 Einsatzstunden eingebracht. Dabei verteilten sich die Stunden bisher wie folgt: 41 Prozent in Tiengen, 30 Prozent in Waldshut, 19 Prozent in Eschbach und zehn Prozent in Gurtweil.

Kassiererin Phung Tran stellte vor allem die für das Startjahr wertvollen und wichtigen Spenden vom Landratsamt, vom Spitalfond und von der Stadt in den Vordergrund. Wichtige Finanzierungsfragen wurden danach mit zwei einstimmigen Beschlüssen geregelt. Die Nachbarschaftshilfe Waldshut-Tiengen berechnet künftig pro Einsatzstunde (60 Minuten) 12,50 Euro. Die Vergütung für die Helfer, für die Fachkraft und für die Einsatzleiterinnen (9,20 Euro) orientiert sich im Rahmen der Übungsleiterpauschale am Mindestlohn.

Mit Blick auf das zweite Vereinsjahr listete Frau König die vielen Vorhaben und Aufgaben auf, darunter der erste Auftritt bei der Hochrheinmesse vom 2. bis 5. Oktober in Tiengen. OB Frank lobte die Arbeit der Nachbarschaftshilfe, signalisierte die weitere Unterstützung durch die Stadt und sagte: „Ich bin gespannt auf die nächsten Jahre, wie es sich nach oben entwickelt.“