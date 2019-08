von sk

Andreas Neef beginnt am 1. September seine neue Aufgabe als Pastor in der Internationalen Baptistengemeinde Waldshut. Die Gemeinde in Waldshut ist die zweite Gemeinde des 1981 in Zwickau geborenen Pastors. Zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn ist er im August nach Waldshut umgezogen.

In den vergangenen neun Jahren in der Gemeinde in Schöningen hat er sich in Verkündigung, Seelsorge und Leitung engagiert und gerne auch Neues gewagt. Er war in der Jugendarbeit engagiert, ein Bereich, den er in Waldshut nicht übernehmen wird. Sein dritter Schwerpunkt dort war in den letzten Jahren die Flüchtlingsarbeit. Nachdem vor einem Jahr Pastor Siegfried Rosemann in den Ruhestand verabschiedet wurde, freuen sich nun die Mitglieder der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, dass die Vakanz zu Ende geht, heißt es in einer Pressemitteilung der Baptistengemeinde.

Neef will neue Akzente setzen

In der knapp 80 Mitglieder zählenden Gemeinde Waldshut will er als Pastor in der Verkündigung neue Akzente setzen. Menschen zusammenzubringen und sie zu begleiten, sie in ihren Begabungen zu unterstützen, gehört ebenfalls zu den Schwerpunkten, die er in der Gemeinde umsetzten möchte. Auch die ökumenische Zusammenarbeit wird fortgesetzt.

Festgottesdienst am 22. September

Am 22. September wird Andreas Neef in einem Festgottesdienst um 14 Uhr offiziell in seinen Dienst eingesetzt. Die Gemeinde freut sich auf Besucher im Gottesdienst und beim anschließenden Kirchenkaffee.