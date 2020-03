von rosemarie tillessen

Rund 80 Besucher hatten sich in den Schwarzenberg-Sälen eingefunden, wo vom Verein Freunde Schloss Tiengen nicht nur eine neue Ausstellung begann, sondern – in enger Zusammenarbeit mit der Kaminski-Gesellschaft – auch ein ganz besonderes Konzert gegeben wurde. Eröffnet wurde die Ausstellung „Inspiration Kaminski. Musik – Zeichnung – Skulptur“ von Wolfgang Fritz. Da lag ein Zusammenspiel von Musik und Kunst auf der Hand.

Wolfgang Fritz (71), der heute in Oberding in Bayern lebt, ist in Tiengen geboren und aufgewachsen. Seit 2013 entstehen seine sogenannten Brain Bridges, bei denen er beim Hören von Musik Zeichnungen schafft, die deren Rhythmus und Bewegung aufgreifen. Zara Tiefert-Reckermann, die in die Ausstellung einführte, erklärte dazu: „Manchmal entstehen aus diesen Zeichnungen zarte Formen, die sich zu dreidimensionalen Skulpturen auswachsen können. Die formt der Künstler dann mit der Kettensäge aus Holz und bearbeitet sie mit Schleifgeräten.“ Dieser Arbeitsvorgang – das Zeichnen mit Rötel- und Grafitstiften mit beiden Händen und das Entstehen von plastischen Formen, immer begleitet von Musik – kann man in einem kleinen Video in einem der Ausstellungsräume anschaulich verfolgen.

Natürlich war Wolfgang Fritz der Tiengener Musiker Heinrich Kaminski (1886 – 1946) ein Begriff: „Ich habe in meinem Gesangverein auch seine Choräle gesungen und war von seiner Musik berührt“, erklärt er auf Nachfrage. So begann er sie auch bald in sein künstlerisches Werk einzuarbeiten. In den Schwarzenberg-Sälen sieht man jetzt solche Doppelarbeiten – hier die Zeichnung, dort die daraus erwachsene Skulptur, bevorzugt aus Linde und Erle. Ein Raum präsentiert „Kaminski pur“ mit Zeichnungen und Skulpturen zu dessen Kompositionen. Dazu gehören auch die vier anmutigen Zeichnungen zu dessen „Musik für zwei Violinen und Cembalo“. Und dieses Konzert wurde schließlich auch der Höhepunkt der Eröffnung: Die Kaminski-Gesellschaft hatte dazu die drei Münchner Musikerinnen Ronja Sophie Putz (Violine), Teres Allgaier (Violine) und Sofya Gandilyan (Cembalo) engagiert. Mit großem Temperament und Einfühlungsvermögen trugen sie Werke von Heinrich Kaminski, Jean Marie Leclair und Darius Milhaud vor. Die Besucher zeigten sich von diesem engen Zusammenspiel von Musik und Kunst begeistert.

Die Ausstellung „Inspiration Kaminski. Musik – Zeichnung – Skulptur“ ist bis zum 15. März mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.