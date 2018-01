Waldshut-Tiengen/Oberalpfen Neubaugebiete bringen Oberalpfen Zuwachs

Oberalpfen meldet wieder mehr als 400 Einwohner. Das schnelle Internet soll noch in diesem Jahr über das Telefonnetz eingerichtet werden.

Dank der Neubaugebiete gab es 2017 in Oberalpfen einen Wachstumsschub: Die Einwohnerzahlen kletterten von 387 auf 402. Es gab vier Geburten und drei Sterbefälle. Ortsvorsteher Armin Arzner freute sich, bei der Bürgerversammlung in der Gemeindehalle ein volles Haus begrüßen zu können, darunter Gemeinderäte, Ortschaftsräte und Vereinsvorstände. Zu Gast war Bürgermeister Joachim Baumert, der ausführlich über das Stadtgeschehen informierte. Für einen musikalischen Auftakt sorgte der Männergesangverein Oberalpfen, die Gymnastikfrauen bewirteten.

In seinem Rückblick erinnerte Armin Arzner an den Umbau des Mehrzweckgebäudes Wäschhüsli und den Einbau neuer Sanitäranlagen, „alles in Eigenleistung und mit freiwilligen Helfern“. Dabei wurden 12 000 Euro investiert, 1500 Euro wurden gespendet. Unterstützt wurde die Baumaßnahme durch die Stadt, die mit Rat und Tat zur Seite stand. Auch die Außenanlagen wurden überarbeitet. Mit 14 000 Euro schlug die Sanierung der Feldwege zu Buche, die neue Spülmaschine für die Halle kam auf 3000 Euro. Teilweise wurden die Schachtdeckel neu gesetzt, in der Weinbrunnenstraße wurden die Pflastersteine neu verlegt. In der Leiterbachstraße wurde eine weitere Straßenlampe installiert und an der Ortsdurchfahrt ein Verkehrsspiegel aufgestellt. Für 60 000 Euro erhielt die Ortsverbindungsstraße nach Unteralpfen einen neuen Belag. Kleinere Schäden konnten unbürokratisch mit Hilfe des Baubetriebshofes behoben werden.

Als aktives Mitglied der Feuerwehr appellierte Arzner an die Jugend, bei der Feuerwehr mitzumachen. „Es gehört zur Lebensqualität, dass man ein Stück weit auch mehr Sicherheit hat“, sagte er. Leiter der Jugendfeuerwehr ist Stefan Wolber aus Oberalpfen. Die Abteilung West zählt 53 Aktive, davon 32 aus Oberalpfen. 2018 soll die Hallendecke erneuert und Sanierungsarbeiten an der Halle durchgeführt. Auch der Brandschutz muss den neuen Vorschriften angepasst werden. Die Bautätigkeit geht auch im neuen Jahr weiter: Am Oberen Hüttenweg gibt es zwei weitere Bauplätze, an der Schwarzlandstraße sind zwei Einzelhäuser und ein Doppelhaus geplant. Bis zum Ende des Jahres soll das Dorf per Telefonnetz (Vectoring-Technik) ans schnelle Internet angeschlossen werden.

Das Fazit des Bürgermeisters lautete: „Ich finde es bemerkenswert, was hier alles geleistet wurde und was hier läuft“, so Joachim Baumert. „Natürlich sind wir von der Stadtverwaltung immer gerne bereit, zu helfen, wenn es Probleme gibt.“ In der Diskussionsrunde wurden Fragen zur Pro-Kopf-Verschuldung und zur Schließung des Waldshuter Freibades gestellt. Hubert Müller regte an, den Abgang zum Vereinsraum besser zu sichern und die Beleuchtung zu optimieren.