Waldshut-Tiengen Neben der Stadtscheuer brauchen auch andere öffentliche Gebäude in Waldshut-Tiengen Sicherheitsnachrüstungen

Stadtscheuer soll nach einer Brandschutzsanierung ab Anfang Juli wieder vollständig nutzbar sein. Weitere öffentliche Gebäude in Waldshut-Tiengen stehen aufgrund von Mängeln beim Brandschutz auf der Sanierungsliste.

Ein Beispiel von vielen Brandschutzsanierungen in öffentlichen Gebäuden der Stadt ist die historische Stadtscheuer Waldshut, die bald wieder voll nutzbar ist. Wie das Rathaus auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, sollen die Arbeiten bis Anfang Juli abgeschlossen sein. Im November 2016 wurden im Rahmen einer Brandschutzbegehung Mängel bei dem historischen Gebäude festgestellt, das für unter anderem Traditionsveranstaltungen bei Chilbi und Fasnacht genutzt wird.

Typische Mängel beim Brandschutz

Wie bei anderen Problemobjekten traten solche typischen Mängel auf: Fehlende Abtrennungen zum Treppenhaus, eine entgegen der Fluchtrichtung aufschlagende Tür und das Fehlen eines zweiten Rettungswegs, der auch mit Geräten der Feuerwehr nicht hätte gewährleistet werden können, machten die Stadtscheuer eine Zeit lang nur unter Auflagen nutzbar. Aus diesem Grund musste das städtische Gebäude saniert werden. Dabei war das Anbringen einer Feuertreppe im Außenbereich zwingend notwendig, um im Brandfall eine Flucht aus dem oberen Stockwerk zu ermöglichen. "Ohne die Treppe besteht eine Nutzungsuntersagung für den Saal im Obergeschoss", teilte Bürgermeister Joachim Baumert auf Anfrage mit.

Stadtverwaltung bevorzugte einen Ausgang durch die Stadtmauer

Während der Saal im Erdgeschoss schon seit Fasnacht 2018 wieder ohne Auflagen genutzt werden könne, sei der Saal im Obergeschoss noch nicht wieder freigegeben, teilte Lorenz Wehrle, Leiter des Hochbauamts, auf Nachfrage mit. Für intensive Diskussionen mit dem Landratsamt für Denkmalpflege sorgte nach Angaben von Wehrle vor allem die Fragestellung, wie der Rettungsweg aus dem hinteren, von der Stadtmauer eingegrenzten Hof der Stadtscheuer verlaufen sollte.

Die Stadtverwaltung hätte laut Wehrle bevorzugt, einen Ausgang in den benachbarten Pfarrgarten durch die Stadtmauer hindurch anzulegen, vor allem, um den Rettungsweg möglichst unauffällig zu halten. "Im Fall der Stadtscheuer wurde die Erstellung eines Durchgangs durch die historische Stadtmauer seitens des Landesamtes für Denkmalpflege abgelehnt", sagt jedoch Bürgermeister Baumert und fügt hinzu: "Deshalb musste eine Treppe über die Stadtmauer gebaut werden, um einen Rettungsweg zu gewährleisten."

Weitere städtische Gebäude sollen brandschutztechnisch saniert werden

Die Stadtscheuer ist nicht das einzige städtische Gebäude in Waldshut-Tiengen, dass brandschutztechnisch saniert werden muss. Neben der Stadthalle (offizielle Wiedereröffnung im September) und dem Waldshuter Kornhaus, dessen Sanierungsmaßnahmen noch Ende dieses Jahres beginnen sollen, sind auch an weiteren städtischen Gebäuden Arbeiten geplant. "Es sind im Wesentlichen an den Schulen, Sporthallen und Rathäusern Brandschutzmaßnahmen zu treffen", erklärt Baumert. Die Maßnahmen seien allesamt beim Hochbauamt in Planung, so der Bürgermeister. "Aus organisatorischen und haushaltstechnischen Gründen können sie nicht auf einmal umgesetzt werden, sondern sind verteilt auf die Jahre 2018, 2019 und 2020", gibt Baumert Auskunft.