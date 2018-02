Gurtweil Narren müssen umziehen: So geht es nach dem Brand in der Gemeindehalle Gurtweil weiter

Narren müssen umziehen: So geht es nach dem Brand in der Gemeindehalle Gurtweil weiter

Die Nutzung der Gemeindehalle in Gurtweil ist nach dem Brand ungewiss. Die Fasnachtsveranstaltungen finden stattdessen im kirchlichen Pater-Jordan-Haus statt, die Oldie-Night des Musikvereins muss sogar ganz ausfallen. Wie es nach der Fasnacht weitergeht, ist aber noch ungewiss.

Gurtweil – Ab sofort übernehmen die Gurtweiler Narren das Zepter im kirchlichen Pater-Jordan-Haus, dessen Zukunft nach wie vor ungewiss ist. Der Hintergrund für die Umplanung ist die Sperrung der Gemeindehalle. Diese sollte nach der Sanierung eigentlich rechtzeitig zur Fasnacht wieder geöffnet werden, wurde dann aber während der Bauarbeiten durch einen Brand beschädigt. Vereinsvertreter besprachen nun die Lage und die Konsequenzen.

Nachdem es in der vergangenen Woche in der Gemeindehalle gebrannt hat, steht dieser Veranstaltungsort während der närrischen Tage nicht zur Verfügung. Zwar standen die monatelangen Sanierungsarbeiten kurz vor dem Abschluss, aber trotz der durchgeführten aufwendigen Brandschutzmaßnahmen kam es in einem Geräteraum zu einem Brand, dessen Ursache trotz intensiver Ermittlungen bis dato noch nicht geklärt ist. Deshalb, so Bürgermeister Joachim Baumert, dürfe die Gemeindehalle bis auf Weiteres nicht betreten und genutzt werden. Sicher ist deshalb jetzt schon, dass die Oldie-Night des Männerchores ausfallen wird. Darüber hinaus ist noch fraglich, wann die für Februar geplante Bürgerversammlung stattfinden wird. Auch das für März geplante Konzert des Männerchores scheint gefährdet zu sein, so die vorsichtige Einschätzung des Ersten Beigeordneten.

Das bedeutet nun auch für die Fasnacht, dass sie ins Pater-Jordan-Haus umziehen muss. Dieser unfreiwillige „Narrenumzug“ stand nun im Mittelpunkt der Besprechung der Vereinsvertreter mit der Ortsvorsteherin Marina Schlosser und dem für die Fasnacht verantwortlichen Ortschaftsrat Martin Vogel. Nach intensiver Aussprache und Diskussion legten die Versammelten den geänderten Fahrplan für die Gurtweiler Fasnacht 2018 fest. Nach der Seniorenfasnacht am gestrigen Dienstag findet am Schmutzigen Donnerstag auch das Suppenessen der Narren im Pater-Jordan-Haus statt, ebenso der Kinderball, der mit dem Hemdglunkerumzug seinen Ausklang findet.

Am Sonntag ab 19 Uhr treffen sich dann die Narren wieder bei der Pfarrfasnacht im Pater-Jordan-Haus unter dem Motto „Andere Länder – andere Sitten“. Bei der Straßenfasnacht am Fasnachtsmontag ist ab 11.11 Uhr im und um das Pater-Jordan-Haus närrisches Treiben angesagt. Der Sportverein, Musikverein, Angelsportverein, die Landfrauen, die Garwiedewiibli, die Ex-Schorle-Sisters, die Guggenmusiker und der Männerchor werden mit ihren unterschiedlichen Angeboten dafür sorgen, dass die Fasnächtler nicht nur während des Narrenumzuges ab 14 Uhr auf den Spuren der froh-munteren Leichtigkeit des Seins werden wandeln können.