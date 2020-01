Sie heißen „Waldshuter Klatschbase“, „Der Filzhut“, „Der Strohdeckel“, „Waldshueter Narro“, „D‘Geltetrummel“ und „De Geltedrummler“. So unterschiedlich die Namen sind – eines haben die aufgezählten Titel gemeinsam: Es handelt sich allesamt um Waldshuter Narrenzeitungen, die seit mehr als einem Jahrhundert das Stadt- und Vereinsgeschehen in der Waldstadt jedes Jahr aufs Neue närrisch aufs Korn nimmt.

1902 erschien mit der „Waldshuter Klatschbase“ die erste Narrenzeitung. Sie kostete gerade einmal 20 Pfennig und stand unter dem Motto „Wer den Blödsinn nicht versteht, hat überhaupt keinen Sinn für Blödsinn“. Sieben Jahre später lachten die Waldshuter unter anderem über den Bau eines Kurhotels auf dem Haspel, über den das Folgeblatt „Der Filzhut“ berichtete.

Waldshut Waldshut nimmt Abschied von Adolf Bornhauser Das könnte Sie auch interessieren

Seitdem sind mehr als 100 Jahre ins Land gegangen, und noch immer erscheint pünktlich zum Start in die fünfte Jahreszeit die Waldshuter Narrenzeitung. Die Produktion wurde nur während der beiden Weltkriege und in den jeweiligen Nachkriegsjahren eingestellt. Seit 1958 publiziert die Narro-Zunft Waldshut regelmäßig „De Geltedrummler“ – das „feudale Verkündungsblatt für Narren“, wie es im Titelkopf der Zeitung heißt.

Markus „Mörser“ Müller (links) und Manfred „Pulver“ Maier stöbern im Archiv nach älteren Ausgaben der Waldshuter Narrenzeitung. | Bild: Juliane Schlichter

Die Arbeitsweise für die Autoren und Redakteure hat sich – abgesehen durch die digitale Text- und Bildverarbeitung – in den vergangenen Jahrzehnten kaum verändert. „Wir sammeln das ganze Jahr über schöne und lustige ­Anekdoten, die niemandem weh tun“, erzählt Manfred „Pulver“ Maier, der seit rund 25 Jahren zum Redaktionsteam gehört.

Und Markus „Mörser“ Müller, der vor etwa zehn Jahren zu den Zeitungsmachern stieß, fügt hinzu: „Immer wenn etwas Lustiges passiert, schreibe ich das auf einen Zettel und stecke ihn in meinem Geldbeutel.“ Die Notizzettel landen später zu Hause in einer Mappe und werden herausgeholt, wenn das Zeitungsteam im Herbst mit der Arbeit beginnt.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Bei der neuesten, druckfrischen Ausgabe des „Geltedrummler“, die am kommenden Samstag, 1. Februar,

für zwei Euro in der Waldshuter Innenstadt feilgeboten wird, erwartet die Leser sowohl Altbewährtes als auch Überraschungen.

Natürlich bekommen Waldshuter Promis und solche, die es gerne werden wollen, genauso ihr närrisches Fett ab wie die Nachbarn in ­Tiengen. Die Leser können sich darüberhinaus auf eine Vielzahl neuer Rubriken freuen, darunter ein närrisches Kreuzworträtsel, bei dem es etwas zu gewinnen gibt, den historischen Rückblick „Im Geltedrummler stoht‘s“ sowie ein eigenes Rätsel für Kinder, Ratgeberthemen und Kleinanzeigen.