Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Nächtlicher Stromausfall im Waldshuter Krankenhaus

In der Nacht zum Dienstag hat vermutlich ein Blitzeinschlag für einen Stromausfall in einigen Waldshut-Tiengener Stadtteilen gesorgt. Auch das Krankenhaus in Waldshut und das Ärztehaus waren betroffen.