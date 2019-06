von Melanie Mickley

Die Nacht der Kulturen entlang der Hauptstraße in Lauchringen findet am Freitag, 12. Juli, von 17 Uhr bis 1 Uhr statt. Das interkulturelle Straßenfest wird organisiert von Lauchringer Bürgern, die aus dem Ausland stammen. An 22 Ständen und auf drei Bühnen präsentieren sie die Kultur und Kulinarik ihrer Heimat. Was die einzelnen Ländervertreter an der bunten Festmeile alles zu bieten haben, stellen wir in einer vierteiligen Serie vor. Benjamin Scholz-Tautz vom Handels- und Gewerbekreis Lauchringen unterstützt die heute vorgestellte Gruppe als Länderpate.