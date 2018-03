vor 2 Stunden Heinz J. Huber Waldshut-Tiengen Nach Schließung des Spitals Bad Säckingen gingen nur 30 Prozent der Patienten nach Waldshut

Das Krankenhaus in Waldshut hat nach der Schließung des Spitals in Bad Säckingen nur rund 30 Prozent der Patienten des Krankenhauses erhalten. Vor allem die geplanten Behandlungen würden viele Patienten in umliegenden Krankenhäusern machen lassen. Dennoch blickte der Geschäftsführer der Spitäler Hochrhein GmbH, Hans-Peter Schlaudt, in der Sitzung des Kreistages optimistisch in die Zukunft.