vor 3 Stunden Dominik Dose Waldshut Nach Raubüberfall auf Postbank-Filiale in Waldshut: Prozess gegen 57-Jährigen beginnt

Mit einem Sondereinsatzkommando in der Postbank und einem angeschossenen Täter endete im April der Überfall auf eine Bank-Filiale in der Waldshuter Innenstadt. Am Donnerstag beginnt der Prozess gegen den 57-Jährigen Angeklagten, dem schwerer Raub und erpresserischer Menschenraub vorgeworfen werden.