Ja, es stimmt. Die Tage werden wieder länger und demzufolge auch die Nächte kürzer. Endlich, auch wenn der Winter noch gar nicht richtig begonnen hat. Kurzum, es bleibt tagsüber wieder länger hell. Und das schon seit dem 21. Dezember. Aber langsam, bitte. Also genau genommen nur ganz langsam. Denn das länger hell werden geht nicht stetig, sondern in Form einer Parabel. Also erst ganz langsam und dann kräftiger und somit auch spürbarer. Das soll so etwa im Februar der Fall sein. Sagen zumindest Meteorologen. Und die sollten es bekanntlich wissen. Das heißt, in den ersten Januartagen wird es immer noch früh dunkel.

Warum erzähle ich Ihnen das? Naja, das fiel mir ein, als ich am ersten Tag des neuen Jahres von der Redaktion in Richtung Kornhaus-Parkhaus gelaufen bin. Normalerweise ein gut beleuchtetet Weg. Aber dieses Mal? Kein Licht. Dunkel war es. Der Grund: Offensichtlich haben pünktlich zum Jahreswechsel gleich acht Laternen ihren Dienst quittiert.

Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss: Muss die Stadt 2019 so sparen, dass Straßenlampen einfach mal ausgeschaltet werden? Nein, das kann eigentlich nicht sein. Zum einen ist die Stadt dann doch nicht so klamm, dass auf diesem Weg Geld eingespart werden müsste. Zum anderen hätten dann folgerichtig auch die Laternen auf dem Kornhaus-Parkplatz gleich mit ausgeschaltet werden müssen. Aber die leuchteten wie eh und je.

Oder haben sich die Ratten, die gelegentlich vor dem Kornhaus in Waldshut herumspazieren, etwa ihr Unwesen getrieben? Auch dies ist eher unwahrscheinlich. Dann kann wohl nur der sehr unwahrscheinliche Fall eingetreten sein, dass acht Glühmittel (hoffentlich LEDs) auf einmal das Zeitliche gesegnet haben.

Sollte dies der Fall sein und nicht irgendwelche Zeitgenossen ihr Unwesen getrieben haben und mutwillig dafür gesorgt haben, dass dem Vorplatz des Parkhauses das Licht ausging, hoffe ich, dass dem viel frequentierten Fußweg bald wieder ein Licht aufgeht. Auch wenn die Tage hoffentlich bald wieder länger werden.