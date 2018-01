Waldshut Musikzug St. Florian ernennt drei Ehrenmitglieder

Abteilungskommandant Andreas Hausy hat Otmar Boll, Gerhard Kaiser und Raimund Walde zu Ehrenmitgliedern des Musikzugs St. Florian ernannt.

Waldshut – Zum traditionellen Neujahrshock, der Abteilungsversammlung der Musikabteilung der Feuerwehr Waldshut-Tiengen, trafen sich die Mitglieder der Musikkapelle St. Florian und des Fanfaren- und Spielmannszuges im Feuerwehr-Gerätehaus in Waldshut.

Abteilungskommandant Andreas Hausy konnte dazu auch Gäste, darunter Feuerwehr-Abteilungskommandant Alexander Kaiser sowie Vertreter befreundeter Vereine begrüßen. Schriftführer Gebhard Granacher ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. Höhepunkte waren das 51. Wunschkonzert an der Waldshuter Chilbi und die Musikreise nach Weingarten, wo der Musikzug beim Tag der offen Tür der Feuerwehr Weingarten ein Frühschoppenkonzert gab. 2017 absolvierte die Musikabteilung 25 Auftritte und 79 Proben. Sie zählt zum 31. Dezember 2017 zusammen 52 aktive Mitglieder.

Gerhard Albiez erstattete den Kassenbericht der Musikabteilung und Dirigent Bernhard Basler hielt Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr und Ausblick auf die bevorstehenden Anlässe. Am 15. Januar wird der Musikzug die Hauptversammlung der Feuerwehr Waldshut-Tiengen, im Februar verschiedene Fasnachtsveranstaltungen und am 25. Februar einen Gottesdienst in der Liebfrauenkirche mit anschließendem Frühschoppenkonzert beim Suppen-Sonntag umrahmen.

Für die anwesenden Vertreter von Stadtmusik, Junggesellenschaft 1468, Ehemalige der Junggesellenschaft 1468, Feuerwehr und Verein zum Erhalt historischer Feuerwehrfahrzeuge übermittelte Stephan Vatter, Vizezunftmeister der Narro-Zunft Waldshut, Grußworte. Stadtrat Peter Kaiser sprach in Vertretung von Oberbürgermeister Philipp Frank. Florian-Mitglied Thomas Scheibel bedankte sich im Namen von des Vereins Pro-Freibad für die Spende, die der Musikzug beim Chilbi-Wunschkonzert für das von ihm komponierte Musikstück „Waldshuter Wasserspiele“ einspielte.

Otmar Boll, Gerhard Kaiser und Raimund Walde wirken seit 40 Jahren aktiv beim Musikzug St. Florian mit. Sie wurde von Abteilungskommandant Andreas Hausy zu Ehrenmitgliedern des Musikzugs St. Florian ernannt.