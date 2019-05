„Eine Nacht – eine Stadt“: Die nächste große Veranstaltung bietet viel Livemusik in der Waldshuter Innenstadt. Die Musiknacht am Samstag, 18. Mai, bringt ab 20 Uhr Bands und DJs in die gute Stube der Waldstadt. Das Publikum geht von Lokal zu Lokal und wird empfangen von X-Bluesive, „Joe Cocker und Tina Turner„, den Druckers oder DJ Franco, je nachdem, welche Tür man öffnet. Einmal bezahlen und überall dabei sein, ist das Motto der Party- und Musiknacht. Obendrauf ist die Anreise im Waldshuter Tarifverbund nach Waldshut und zurück ab 17 Uhr mit dem Eintrittsbändel kostenlos.

Musikrichtungen und Interpreten sind wieder bunt gemischt und vielfältig. Einige Beispiele: Die einheimische Band X-Bluesive lässt Bluesrock hören, Michel & Friend spielen Partyhits unplugged, die Piano-Bar Casablanca hat die Klavier-Entertainerin Lacey Troutman eingeladen, Pippi and the 50‘s Boy lassen die wilden 50er und 60er Jahre auferstehen. Es gibt Italo-Pop, Latin und Salsa zu hören, und Viola und Hans Walsch singen Hits von Joe Cocker und Tina Turner. Veranstalter sind X-Events und der Werbe- und Förderungskreis Waldshut.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zehn Euro in allen teilnehmenden Gastronomien, Getränkeland Wagner, Tiengen, Shell Station Brunner, Tourist-Info Waldshut-Tiengen, SÜDKURIER-Service-Center in Waldshut, Buchhandlung Kögel, Tiengen, Eiscafé Cortina in Tiengen und bei Finest Fitness, online unter www.reservix.de. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen der Gastronomien erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind. Die Tickets berechtigen zur Fahrt im Tarifverbund des WTV.



Weitere Infos unter www.musiknacht-waldshut.de und unter www.facebook.com/MusiknachtWaldshut.