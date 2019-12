von Nina Hesse

Lautes Lachen in der ersten Reihe, starkes Fußstampfen und Kopfnicken zum Rhythmus – die Formation „Die Croonies“ trat am Freitagabend in der Tiengener Stadthalle vor einem kleinen, aber begeisterten Publikum auf. Nicht nur die witzigen und doppelsinnigen Lieder brachten die Zuschauer zum Lachen, sondern auch die fröhliche und lockere Moderation des Leiters Christoph Pelgen. Das Gastspiel wurde vom Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen veranstaltet.

Mit passenden Showelementen wie Kleidung im Zwanzigerjahre-Stil entführten die Akteure die Zuschauer musikalisch zurück in die Zeit der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Nach dem Motto „Rebellion im Flüsterton“ spielten die Croonies im Stil der legendären Comedian Harmonists, jedoch keine Klassiker wie beispielsweise „Mein kleiner grüner Kaktus“, sondern „Lieder, die man gar nicht so kennt“, erklärte Rainer Zellner, der Mandoline in der Band spielt. „Die Zwanzigerjahre waren ein Aufbruch, das wollen wir so zeigen. Wir möchten subversiv sein“, sagte Zellner. Das neunköpfige Orchester mit Musikern aus dem ganzen Bundesgebiet ist besetzt mit Gitarren, Mandolinen, Ukulelen, Geige, Kontrabass, Saxofon, aber auch mit unkonventionellem Instrumentarium. Beim Einsatz einer singenden Säge bei einigen Titeln war das Publikum begeistert von dem untypischen Instrument, das geigenähnliche Töne von sich gibt. Anstelle des normalerweise dazu verwendeten Geigenbogens kam ein mit Pferdehaar bespannter Kleiderbügel zum Einsatz.

Das Publikum darf hupen

Die lockere Stimmung färbte auf die Zuschauer ab, die auch mal aufstanden und in Paaren vor der Bühne tanzten. Von Balladen bis hin zu schnelleren Foxtrott- und Charleston-Rhythmen zeigten die Croonies ein breites Repertoire. Die Gute-Laune-Lieder wurden nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch gesungen. Laut den Worten von Christoph Pelgen soll die gute Beziehung zwischen den USA und Deutschland in den Zwanzigerjahren stark inspiriert und beeinflusst haben. Zum Schluss gab es zwei Zugaben, die Ballade „Eine Sommernacht am Meer“ und „Crazy World‘s Crazy Tune“, bei dem die Zuhörer sich unübliche Instrumente wie zum Beispiel Hupen aus einer Kiste aussuchen und auf Einsatz selbst mitmachen durften.