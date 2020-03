von Irmgard Kaiser

Kerstin Simon, Leiterin des Kulturamtes Waldshut-Tiengen, freute sich, am 14. World Town Festival wieder ein großes Stammpublikum aus den bisherigen World Town Festivals, aber auch zahlreiche neue Musikfreunde begrüßen zu können. Ebenso informierte sie kurz über die folgenden Konzert-Schmankerl, die in den nächsten Wochen folgen werden.

Mundharmonikas mal nicht nach dem üblichen Klischee. | Bild: Irmgard Kaiser

Das Mundharmonika-Quartett Sväng, die vier Musiker Eero Turkka, Filip Jers, Jouko Kyhälä und Pasi Leino präsentierte in ihrer zeitgenössischen Mundharmonikamusik ein perfektes Zusammenspiel zwischen tiefer Bass-, Akkord- und zwei Sopran-Mundharmonikas. Mit Ausnahme von Bassist Pasi Leino, der ein wirklicher Veteran der berühmten finnischen Mundharmonika-Orchester-Tradition ist, entstammen die Musiker der renommierten Sibelius-Akademie, der größten Musikhochschule Skandinaviens.

Das Mundharmonika-Quartett Sväng begeisterte die Konzertbesucher. | Bild: Irmgard Kaiser

Mit einem furiosen Konzert zeigten die Künstler ihr breit gefächertes Repertoire und sie bewiesen, dass sie ihren Instrumenten weitaus mehr als Volksmusik und simple Melodien entlocken können, sei es mit einem Tango, Polka, Ragtime, Blues, slawischer Melancholie, schwedischen Polkas oder Balkan-Rythmen oder auch mal einem Medley.

Mundharmonika spielen kann ganz schön anstrengend sein. | Bild: Irmgard Kaiser

Ganz besonders kam der Tango zur Geltung, der in Finnland auch einen ganz besonderen Platz in den Tanzsälen belegt. Ganz besonders gut kamen die von den einzelnen Musikern selbstkomponierten, teilweise sehr melancholischen Stücke beim Publikum an, wofür dieses das Quartett auch jeweils mit starkem Applaus entlohnte.

Dass Sväng nicht nur musikalisch, sondern auch vom Äußeren her von anderen Bands absticht, zeigten neben den Anzügen vor allem die Schuhe in silber, gold und blau, allen voran die silbernen „Schnabelschuhe“ von Bassist Pasi Leino.

Ein besonderes Markenzeichen der Musiker sind ihre Schuhe, hier die Schnabelschuhe des Bassisten Pasi Leino. | Bild: Irmgard Kaiser

Das Konzert und der Beifall des Publikums bewiesen, dass Sväng seine bisherigen Auszeichnungen wie „Artist Oft The Year 2019“ Helsinki und den „Nordic Council Music Prize 2019“ zu Recht erhalten hat.