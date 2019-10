Am westlichen Ortsausgang von Waldshut kam es am frühen Abend auf Höhe der Liedermatte zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, fuhr ein Motorradfahrer in Richtung Dogern, als ein Autofahrer ihm die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und wurde in ein entgegenkommendes Auto geschleudert. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Durch die Aufräumarbeiten kam es in Richtung Waldshut und in Richtung Dogern zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren die Polizei und die Feuerwehr Waldshut.