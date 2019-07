von Ursula Freudig

Ein musikalisches Großpro-jekt steht in den Startlöchern: Chöre des Klettgau-Gymnasiums Tiengen (KGT) und die Stadtmusik Tiengen führen im November „The Armed Man“ auf. Das Werk des zeitgenössischen walisischen Komponisten Karl Jenkins wird in der Tiengener und Erzinger Pfarrkirche zu hören sein.

Der Mittel- und Oberstufenchor des Gymnasiums haben nicht ausreichend Mitglieder, um dem Werk seine monumentale Aussagekraft zu geben. Deshalb kommt zusätzlich ein Projektchor zum Einsatz. Für diesen sucht das KGT noch Mitglieder. Jugendliche und Erwachsene, die gerne singen, können mitmachen. 60 bis 70 Mitglieder sollte der Projektchor haben.

Auch die Stadtmusik Tiengen könnte Unterstützung durch weitere Musiker brauchen. Wer in ihren Reihen als Cellist oder Kontrabassist bei den beiden Aufführungen dabei sein möchte, ist willkommen. Musikalischer Leiter der Stadtmusik Tiengen ist Matthias Beno. Der Projektchor steht unter Führung der KGT-Musiklehrer Martin Umrath, Jochen Stitz und Benno Grupp.

Nach den Sommerferien beginnt für den Projektchor die Probenarbeit. Das musikalische Kooperationsprojekt ist krönender Abschluss der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Klettgau Gymnasiums. Es bringt ein populäres und erfolgreiches Werk in unsere Gegend. „The Armed Man – A Mass For Peace“ wurde bereits mehr als 700 Mal in 20 verschiedenen Ländern aufgeführt. Wie der Name schon sagt, setzt sich Jenkins mit seiner Messe für Verständigung, Versöhnung und Frieden ein. Geschrieben hat er sie im Gedenken an die Opfer des Kosovo Krieges. „The Armed Man“ ist überaus abwechslungsreich aufgebaut.

„Es gibt militärisch-martialische Klänge, aber auch romantische, die Messe ist stilpluralistisch“, so Martin Umrath. Von ungewohnten Höhen und Tiefen und schwierigen Passagen für die Stadtmusiker spricht Dirigent Matthias Beno. Alle Mitwirkenden sind sich einig, dass die Besucher eine spannende Aufführung erwartet, die den bisherigen großen Kooperationsprojekten in nichts nachstehen wird. Zuletzt war 2015 Waigneins „Missa Solemnis“ in den beiden Kirchen zu hören.